За проголосовали 80, против 4 депутата, еще 9 воздержались.
Крепшта в парламенте сказал, что именно семьи чувствительны к колебаниям доходов.
"Положение этой целевой группы и ее благосостояние особенно чувствительны к колебаниям доходов", – сказал советник.
Однократное пособие на детей предлагают выплатить не позже 31 июля.
"Жителям не надо ничего делать, помощь им переведут без заполнения дополнительных заявок. На это потребуется 72 млн. евро", – сказал Крепшта.
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