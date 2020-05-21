За проголосовали 80, против 4 депутата, еще 9 воздержались.

Крепшта в парламенте сказал, что именно семьи чувствительны к колебаниям доходов.

"Положение этой целевой группы и ее благосостояние особенно чувствительны к колебаниям доходов", – сказал советник.

Однократное пособие на детей предлагают выплатить не позже 31 июля.

"Жителям не надо ничего делать, помощь им переведут без заполнения дополнительных заявок. На это потребуется 72 млн. евро", – сказал Крепшта.