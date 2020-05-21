aA
Президент Литвы Гитанас Науседа 20 мая представил парламенту предложения о повышении доходов работников, поощрении потребления и сохранения рабочих мест. Для поощрения потребления команда президента предлагала выплатить семьям дополнительные деньги на детей. Эти поправки 21 мая были представлены парламенту советником президента Симонасом Крепштой. Парламент одобрил это предложение в первом чтении.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

За проголосовали 80, против 4 депутата, еще 9 воздержались.

Крепшта в парламенте сказал, что именно семьи чувствительны к колебаниям доходов.

"Положение этой целевой группы и ее благосостояние особенно чувствительны к колебаниям доходов", – сказал советник.

Однократное пособие на детей предлагают выплатить не позже 31 июля.

"Жителям не надо ничего делать, помощь им переведут без заполнения дополнительных заявок. На это потребуется 72 млн. евро", – сказал Крепшта.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Траур среди литовских таксистов: даже работа по 10 часов в день не приносит прибыли (49)

"Делай, что хочешь, все равно ничего не заработаешь. Даже...

Создана виртуальная карта Литвы со статистикой по COVID-19 (5)

Начала действовать виртуальная карта Литвы со...

С сентября можно будет обучать детей на дому (4)

С сентября в Литве можно будет обучать на дому детей по...

Исследование ВОЗ: Литва лидирует в Европе по буллингу среди детей и подростков (27)

Литва лидирует среди государств Европы и некоторых...

Для смягчения последствий пандемии дополнительно трудоустроят 200 психологов (10)

Литовский Комитет по управлению ситуацией с COVID-19 в...

TOP новостей

Вопрос отмены карантина в Литве – два разных сценария: или сейчас, или через два года (42)

Литва живет в условиях карантина больше 60 дней. Пока...

Петро Пирогов, мигрант из Украины: Если ты не знаешь языка, ты или турист, или оккупант (73)

C Петром мы познакомились в такси. Увидев украинское имя...

Парламент Литвы одобрил предложение президента о выплатах семьям с детьми (1)

Президент Литвы Гитанас Науседа 20 мая представил...

В День национальных общин Литвы - виртуальная инициатива "Поздравь представителя нацменьшинств" (5)

21 мая в Литве отмечается День национальных общин....

Коронавирусом заболел еще один работник Rimi

Коронавирусом заболел еще один работник центрального...

|Maža didelių žinių kaina