За проект проголосовали 92 депутата, против – 3, воздержались – 6.

Вице-спикер парламента Гедиминас Киркилас и его фракция социал-"трудовиков" считают, что "детские" деньги надо увеличить до 70 евро, как указано в коалиционном соглашении.

Его поддержал член Смешанной фракции депутатов Миндаугас Пуйдокас.

Член Союза отечества-Христианских демократов Литвы Гинтаре Скайсте на заседании заметила, что приоритетом все же должна быть поддержка работающего населения.

Универсальные выплаты в Литве получают 508 600 детей.