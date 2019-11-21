Парламент Литвы 21 ноября одобрил предложение о повышении "детских" денег. В первом чтении было решено одобрить этот проект. "Детские" деньги планируют повысить до 60 евро, а дополнительно многодетным и малоимущим семьям выплачивать по 40 евро на ребенка.
Eurai
© DELFI / Kiril Čachovskij

За проект проголосовали 92 депутата, против – 3, воздержались – 6.

Вице-спикер парламента Гедиминас Киркилас и его фракция социал-"трудовиков" считают, что "детские" деньги надо увеличить до 70 евро, как указано в коалиционном соглашении.

Его поддержал член Смешанной фракции депутатов Миндаугас Пуйдокас.

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