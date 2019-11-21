За проект проголосовали 92 депутата, против – 3, воздержались – 6.
Вице-спикер парламента Гедиминас Киркилас и его фракция социал-"трудовиков" считают, что "детские" деньги надо увеличить до 70 евро, как указано в коалиционном соглашении.
Его поддержал член Смешанной фракции депутатов Миндаугас Пуйдокас.
Член Союза отечества-Христианских демократов Литвы Гинтаре Скайсте на заседании заметила, что приоритетом все же должна быть поддержка работающего населения.
Универсальные выплаты в Литве получают 508 600 детей.
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