Некоторые депутаты критиковали это решение правящих за то, что без решения проблем в сфере образования, "детские" деньги пойдут на оплату репетиторов.

"Этот денежный дождь обойдется нам в 300 млн. евро. Мы видим, какое напряжение возникает из-за зарплат учителей, врачей. Я не могу голосовать за социальные выплаты, которые не всем нужны, поскольку в бюджете наблюдается сильное напряжение", – сказала депутат Аушрине Армонайте.

Депутат Альгирдас Сисас ответил, что никто эти деньги насильно людям не дает. Кроме того, по его словам, родители некоторых детей работают в бюджетных учреждениях и получают небольшие зарплаты.

По данным информационного агентства BNS, Соцмин сообщил, что на выплату "детских" денег дополнительно потребуется 130,2 млн. евро, а всего будет выделено 350,7 млн. евро.

Сейчас "детские" деньги в размере 30 евро на ребенка платят на всех детей до 18 лет (или до 21 года, если ребенок посещает среднюю школу).