11 сентября депутаты отказались рассматривать соответствующую поправку к закону, предложенную депутатом Повиласом Урбшисом (он предлагал разрешить в каждом городе не больше 5 аптек одной сети).
За обсуждение этого вопроса проголосовали 12, против – 21 депутат, еще 74 - воздержались.
"В таком случае сотни и даже тысячи аптекарей лишились бы работы", – сказал консерватор Миколас Маяускас, а "крестьянин" Раймундас Мартинелис уверял, что фармацевты обошли бы этот закон, раздробив бизнес.
В соответствии с поправкой Урбшиса, предлагалось с 2022 г. ограничить число аптек одной сети в городах (в сельской местности ограничений не было бы).
По сведениям депутата, в Литве действует 1303 аптеки, из них - 1064 - сетевые.
У сети Nemuno vaistinė 295 аптек (22,6% общего числа), Eurovaistinė – 285 (21,9%), Gintarinė vaistinė – 230 (17,7%), Norfos vaistinė – 96 (7,4%), Benu – 83 (6,4%).
По словам Урбшиса, число несетевых аптек снижается: в конце 2016 г. они составляли 18,3%, а в 2008 г. – 55%, в декабре 2010 г. – 40% от общего числа аптек.
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