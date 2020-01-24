На Центральном портале госзакупок сказано, что будут покупать срезанные цветы, букеты, цветочные композиции, корзины с цветами, похоронные венки, цветы в горшках в зависимости от потребностей или арендовать цветы для украшения Актового зала 11 марта.

Предложения ждут до 27 января.