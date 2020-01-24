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Парламентская канцелярия намерена купить цветы за 66 100 евро без НДС.
Gėlės
Gėlės
© Shutterstock

На Центральном портале госзакупок сказано, что будут покупать срезанные цветы, букеты, цветочные композиции, корзины с цветами, похоронные венки, цветы в горшках в зависимости от потребностей или арендовать цветы для украшения Актового зала 11 марта.

Предложения ждут до 27 января.

ru.DELFI.lt

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