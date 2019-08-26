Парламентская канцелярия объявила конкурс на закупку конфет на сумму до 180 000 евро с НДС.
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Конфеты и шоколадные изделия приобретают для репрезентативных целей, сообщает Центральный портал госсзакупок.

Предложения и заявки на участие в конкурс можно подавать до 1 октября 2019 года.

Общество

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