Несмотря на критику этого предложения, депутаты одобрили его в первом чтении. За проект проголосовал 51, против 36 депутатов, еще 9 воздержались. Чтобы закон вступил в силу, депутаты должны будут еще раз проголосовать за него.

Депутат Гинтаре Скайсте сказала, что это самый странный из налогов, который правящие принесли в этом году. Она сказала, что у такого налога должны быть две цели - налог на загрязнение окружающей среды, который требует ввести ЕК и вторая - сбор средств в бюджет.

"В других странах, чем больше ездишь, тем больше платить, а у нас все зависит от того, сколько хозяев сменила машина. Мне это напоминает имитацию процесса. Этот налог не будет побуждать покупать более экологические автомобили", - сказала депутат.

О том, что это не налог на загрязнение окружающей среды, а на регистрацию, упомянул и консерватор Миколас Маяускас.

"Он коснется всех, за исключением "крестьян", - сказал он, заметив, что этот налог несправедливый. Его будут платить независимо от того, как часто эксплуатируется автомобиль.