В июле 2018 года парламент Литвы одобрил предложение не согласовывать расценки приставов и нотариусов с самими приставами и нотариусами. Однако это предложение еще должен обсудить парламент Литвы. После того как портал DELFI предал огласке порядок установки расценок и доходы приставов, политики стали говорить о том, что пора умерить аппетит приставов.

Об этом в студии портала DELFI говорили глава Минюста Эльвинас Янкявичюс, "крестьянка" Агне Ширинскене и член коллегии Ассоциации бухгалтеров и аудиторов Дайва Жумбакене. Они согласились с тем, что нынешнее регулирование деятельности приставов недостаточно прозрачное, и нужны перемены.

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По словам Янкявичюса, как только он стал министром и президент даля Грибаускайте и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обратили внимание на проблему "ненасытности приставов". Ознакомившись с этой сферой и увидев большие доходы, он предпринял инициативу для того, чтобы ситуация изменилась.

Жумбакене обратила внимание и на другую сторону проблемы - доход получают приставы, а значительную часть их работы выполняют работающих в разных компаниях бухгалтеры.

"Это серьезное бремя для бизнеса, поскольку ни одна программа бухгалтерского учета не выполняет такие задачи. Все надо отсчитывать вручную. Представьте ситуацию, приходит на одного человека 30 документов и по всем надо отсчитать проценты, всем 30 заплатить. Ни один пристав не делает это сам, не тратит на это время", – заметила она.

Ширинскене сказала, что сейчас приставы наживаются за счет граждан и государства, а такого не должно быть. Она сказала, что вопрос расценок должны решить во время осенней парламентской сессии, а с нового года изменятся и тарифы.

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