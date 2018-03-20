За такие выводы проголосовали 79 депутатов, против – 1, еще 14 воздержались.

В выводах сказано, что проблема продуктов разного состава существует во всем ЕС, а литовские торговцы не могут никак влиять на производителей, чтобы те меняли состав своей продукции.

Председатель комиссии Гуода Бурокене сказала, что с учетом того, что это проблема всего ЕС, "литовских потребителей не дискриминировали".

Комиссия заверила, что несмотря на то, что состав продуктов разный, вреда для здоровья продукты не представляли.

"Мы не установили, что качество не отвечает требованиям. Да, мы выявили, что есть разница с товарами, которые продают на западе, но не было выявлено случаев злоупотребления, вредной продукции не было", – сказал член комиссии Казис Старкявичюс.

Бурокене заявила, что более строгие требования к производителям представят после того, как свое расследование завершит ЕК.

"(...) это проблема касается не только Литвы. (...) Как мы видим, уже сейчас в ЕС проходят серьезные дискуссии, представители Литвы активно участвуют в них, мы надеемся, что оценка будет жесткой и принципиальной", – сказала Бурокене.

По ее словам, в некоторых случаях есть признаки нечестной коммерческой деятельности, особенно тогда, когда покупатели надеются купить продукты такого же качества, как и на Западе. Поэтому комиссия предложила дополнить маркировку таких товаров.

По словам Бурокене, это не повлияет на цены.

"Я не думаю, что вырастут цены, если появятся наклейки того или иного цвета", – заметила она.

Комиссия также указала, что в бюджете на следующий год надо выделить средства на исследование качества продуктов.