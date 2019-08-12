За семь месяцев в Паневежисе было продано 720 квартир, эти на 15,5% больше, чем за тот же период прошлого года (620). Это самый большой скачок в крупных городах.
Брокер Аста Самулёните сказала, что 2019 год, особенно март, ее сильно удивил.
"В марте наблюдался рекордный скачок", – заметила собеседница, сказав, что с весны объем продаж не снижается.
Однако, она считает, что эта волна пойдет на спад, как это уже отмечается в Вильнюсе.
К удивлению Самулёните, рост продаж не остановило и повышение ипотечной ставки до 2,5%. По данным брокера, в кредит жилье покупают около 80% жителей города.
"Банки видят спрос, повышают ставку, а люди почему-то на это не реагируют", – сказала она.
По ее словам, скачок продаж не останавливает и рост цен на жилье (за два года цена в среднем увеличилась на 5000 евро).
"Два года назад квартира в Княудишкес, нуждающаяся в капитальном ремонте, стоила 25 000–27 000 евро, сейчас такая стоит 30 000–32 000", – заметила брокер.
По ее словам, наибольшей популярностью пользуются 2-3-комнатные квартиры не выше, чем на 4 этаже. Самые популярные районы: Молайняй, Княудишкес, ул. Статибининку.
Парадокс, но вернувшиеся на родину эмигранты ищут дешевое жилье в Паневежском районе - за 10 000–20 000 евро.
Больше всего за жилье отдают состоятельные семьи и предприниматели. Они предпочитают роскошные жилые дома.
Паневежцы также довольно активно покупают и землю под строительство домов или землю сельскохозяйственного назначения.
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