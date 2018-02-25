На фоне дискуссии о двойном гражданстве проявился интересный парадокс нашей страны – после отъезда эмигрантов результаты выборов в Литве не изменились. Это позволяет заподозрить, что оставшиеся в стране жители стали активнее участвовать в голосовании, только это не показывает окончательный процент.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Политолог Института международных отношений и политических наук ВУ Мажвидас Ястрамскис обратил внимание на то, что за 20 лет – с 1996 г. по 2016 г. численность жителей Литвы сильно сократилась – с 3,5 млн. до 2,8–2,9 млн. Однако число избирателей в списках за это время сократилось всего на 83 000.

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Политолог также обратил внимание на то, что активность избирателей сильно снизилась уже в 1996 году, когда эмиграция не была такой угрожающей, тогда на выборы пришли всего 53% человек.

"После того как эмиграция стала набирать обороты, активность осталась прежней – около 50%, т.е. сильно не изменилась", – сказал Ястрамскис.

Политолог назвал эмиграцию окончательной гражданской позицией – голосованием ногами.

"Похоже, что по большей это прощание с Литвой и ее политикой. Думаю, что есть основания считать, что уехали люди, который не голосовали бы на выборах", – сказал Ястрамскис.

Политолог не считает, что узаконивание двойного гражданства как-то изменит показатели на выборах. Он не видит угрозы в расширении числа людей с двойным гражданством, живущих за границей, не считает, что это серьезно скажется на результатах выборов и разрушит планы на проведение референдумов в будущем.

Эмигранты нехотя ходят на выборы – на прошлых парламентских выборах голосовали около 14 000 эмигрантов.

"Это зависит от того, сколько людей получит гражданство из тех, у кого его сейчас нет, но я думаю, что это не будет массовым явлением, не думаю, что это не повлияет на выборы", – сказал Ястрамскис.

Эксперты считают, что если узаконить двойное гражданство, то необходимо предоставить возможность голосования по интернету. Эту идею поддерживает демограф Роландас Тучас, который работает в Вильнюсском университете.

"Я думаю, что параллельно надо добиваться возможности голосования на выборах по интернету. По крайней мере для тех, кто живет за границей. Обеспечение безопасности такого голосования связано не с надежностью технологий. Они довольно надежны, мы ведь пользуемся э-банкингом, не доводилось слышать, чтобы в связи с этим люди сталкивались с какими-то проблемами", – сказал Тучас.

"Ведь есть еще риск, что рядом будет стоять заинтересованное лицо (представитель заинтересованной партии, староста), который будет указывать за кого и как голосовать. Вот в этом существенный недостаток электронного голосования. Но для живущих за рубежом граждан Литвы это менее актуально, вряд ли там появятся члены политических партий, которые будут стоять рядом и контролировать избирателей" – заметил он.

Географ сказал, что нынешние условия голосования неблагоприятны для эмигрантов, поскольку не все могут ездить голосовать в посольство и консульские отделы из-за большого расстояния.

Политолог Ястрамскис не считает, что возможность голосования по интернету что-либо изменит.

"Исследования показывают, что возможность голосования по интернету практически ничего не меняет. Эту возможность используют те, кто голосует, а кто не голосует не начинают голосовать, если появляется такая возможность", – заметил политолог.

Тучас заметил, что не всем должны предоставлять возможность иметь двойное гражданства. Он считает, что такое право должно быть только у граждан дружественных Литве стран.

"Но если речь идет не о дружественных или не о демократических странах, таки, например, как Россия и другие, то человек должен выбирать, гражданином какой страны он хочет быть. Поскольку если возникнет какая-то угроза – в какой армии служить в российской или литовской, что из этого выйдет?", – задался вопросом Тучас.

Число лиц, лишившихся литовского гражданства, значительно выросло в 2014 году, потом оставалось примерно на одном уровне. По данным Департамента миграции, из-за получения гражданства другой страны литовского гражданства в 2013 г. лишились 409, в 2014 г. – 800, в 2015 г. – 606, в 2016 г. – 744, а в 2017 г. – 720 человек.

Были и те, кто отказался от литовского гражданства: в 2013 г. - 43, в 2014 г. – 40, в 2015 г. – 31, в 2016 г. – 23, в 2017 г. – 38 человек.

В Литве идею референдума по вопросу двойного гражданства поддерживают премьер-министр Саулюс Сквернялис и спикер Викторас Пранцкетис.

Спикер упоминал, что референдум мог бы проходить два дня – 12 и 26 мая, писал BNS.

В Литве такой практики до сих пор не было, чтобы референдум проходим два дня с разницей в две недели. В 2003 году референдум о вступлении в Евросоюз длился два дня подряд.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что если первый референдум будет неудачным, то его можно будет провести повторно.

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