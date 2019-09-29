Павел сказал, что сначала небольшой домик он смастерил для своей первой дочурки, но когда родилась вторая, решил его увеличить. Поскольку семья Павла находится в хороших отношениях с соседями, дети которых играют вместе с его дочерьми, мужчина решил сотворить нечто интересное. Зимой он начал собирать материалы для строительства избушки Бабы Яги.

Дом получился нестандартный, но просторный – высота первого этажа 180 см, а второго – 160 см. В дом может забраться и взрослый. В доме есть лестница, спальни на втором этаже, на первом этаже планируют оборудовать кухню для детей.

На втором этаже разместились мягкие игрушки – их прикрутили к стене. Сам дом построен из водостойкой фанеры.

Поскольку материалы Павел собрал почти даром, использовал остатки,обрезки, ненужные на работе, то дом стоил недорого. Точную стоимость Павел назвать не смог, не считал.

"Я на работе сортирую отходы, мне жалко их выбрасывать. Вот я и решил построить из них дом, не тратя много денег. Такие вещи стоят дорого, а у меня была возможность сделать дешево", – сказал каунасец.

На строительство дома у него ушло 30 дней, в основном это были выходные и отпуск. Он все делал своими руками. Мужчина сказал, что ему помогала жена и соседи, без них он точно не смог бы построить такой дом.