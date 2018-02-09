Как сообщает пресс-служба правительства, флаг был вручен понтифику от премьера Саулюса Сквернялиса в дар по случаю столетия восстановления независимого Литовского государства.
В Вактикане А. Стончайтис участвует в ежегодной встрече Группы Св. Марты. Группа Св. Марты - это всемирная инициатива под патронажем папы Франциска, которая сплачивает усилия органов власти, правоохраны и церкви в борьбе с торговлей людьми, в развитии стратегий предупреждения таких преступлений, пастырской опеки жертв преступлений и их реинтеграции в общество.
Архиепископ Гинтарас Грушас говорил, что тема торговли людьми может быть одним из вопросов планирующегося этой осенью визита папы римского в Литву.
Как говорится в пресс-релизе правительства, на встрече, которая будет проходить в четверг и пятницу, должны быть представлены стратегические решения Литвы в области борьбы с проявлениями современного рабства.
"С учетом вреда, причиняемого жертвам, профилактика должна быть основой борьбы с торговлей людьми. В центре внимания деятельности Группы Св. Марты - жертвы преступлений. Очевидно, что жертв намного больше, чем показывают официальные данные. И в области помощи жертвам, и в области профилактики Литве следует не прекращать усилия", - говорит канцлер правительства А. Стончайтис.
Как говорится в сообщении, в Литве сейчас идет дискуссия о том, как повысить роль Комиссии по координированию борьбы с торговлей людьми, намечается учредить координационный центр для борьбы с торговлей людьми.
Торговля людьми остается очень прибыльной формой организованной преступности, относящейся к тяжким преступлениям. Сейчас, по данным Всемирной организации труда, используется более 20 млн. человек, а прибыль, полученная преступным путем торговцами людьми, занимает второе место после прибыли наркобизнеса.
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