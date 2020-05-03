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Папа римский Франциск призвал 14 мая объявить Днем молитвы всех религий против пандемии коронавируса. В этот день представители всех конфессий мира молились бы, постились и посвящали себя милосердию, говорится в призыве понтифика, который он высказал во время молитвы в воскресенье, сообщает VaticanNews.
Popiežius Pranciškus
Popiežius Pranciškus
© AFP / Scanpix

Папа подтвердил свою близость к пациентам Covid-19, к врачам, которые наблюдают за ними, и ко всем людям, страдающим от пандемии. Глава католической церкви призвал зарубежные страны более тесно сотрудничать, чтобы обеспечить доступность лечения и прививок для всех в борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул важность обеспечения терапии для всех пациентов.

Площадь Святого Петра в Риме закрыта с 10 марта. Папа Римский проводит молитву ангела Господня посредством видеосвязи. Его ежедневная месса в часовне Santa Marta Guest House транслируется онлайн.

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