Папа подтвердил свою близость к пациентам Covid-19, к врачам, которые наблюдают за ними, и ко всем людям, страдающим от пандемии. Глава католической церкви призвал зарубежные страны более тесно сотрудничать, чтобы обеспечить доступность лечения и прививок для всех в борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул важность обеспечения терапии для всех пациентов.
Площадь Святого Петра в Риме закрыта с 10 марта. Папа Римский проводит молитву ангела Господня посредством видеосвязи. Его ежедневная месса в часовне Santa Marta Guest House транслируется онлайн.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Пандемию можно было предвидеть, но мир это игнорировал: когда все должно вернуться на свои места (272)
Коронавирус, который понемногу начал упоминаться в СМИ...
Оставшийся без выплат тренер: ни копейки не заработал, но все же не сумел соответствовать требованиям (5)
Мужчина, владеющий спортивным клубом, обратился в...
Организатор свадеб: конверты станут тоньше, концепция праздника изменится (10)
Для тех, кто планировал жениться в это время, объявление...
Эксперт по недвижимости: перед лицом кризиса выбирают другое жилье (2)
В настоящее время рынок недвижимости во всем мире...
Коронавирус в Литве: важнейшие новости выходных (2)
BNS представил обзор важнейших новостей выходных,...