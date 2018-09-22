В президентском дворце состоялась получасовая встреча папы римского с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

На официальной церемонии перед беседой состоялся обмен подарками: папа римский подарил Грибаускайте картину – икону-мозаику с изображением Христа, президент подарила папе копию колокола свободы Литвы и запись произведения Gloria Lietuvai.

По дороге из аэропорта папа римский приветствовал встречавших его людей.

Папа в своем основном обращении к жителям Литвы, которое прозвучало после встречи с Грибаускайте, обратился к местным жителям словами гимна Литвы: "В прошлом Твои сыновья Да силу черпают" и говорил о столетии страны.

"Это столетие для Вас было отмечено множеством испытаний и мук: заточениями, ссылками, мучениями. Празднование столетия независимости – это повод для того, чтобы остановиться и вспомнить этот опыт, обновить связь с тем, кто взрастил ваше государство, найти решения сегодняшних вызовов и смотреть в будущее в духе диалога и единства со всеми живущими здесь, стараясь, чтобы никто не чувствовал себя изгоем", – сказал Франциск.

По словам папы, каждое поколение должно осознать сложности и достижения прошлого и сейчас почтить память своих предков.

"Я не знаю, что будет завтра, но мы знаем, что каждое поколение должно чтить взлелеявший его "дух", который помог каждую очную ставку с болью и несправедливостью превратить в возможность. Только так корни, которые помогли взрастить сегодняшние плоды, останутся жизнеспособными и здоровыми.

А у этого народа на самом деле крепкий "дух", который помог ему не сломаться и постоянно творить! Вот строка из вашего гимна: "В прошлом Твои сыновья Да силу черпают", чтобы смело смотреть в глаза настоящему", – сказал Франциск.

Его самолет совершил посадку в Вильнюсском аэропорту после 11 ч.

Папу римского в аэропорту встретила государственная делегация, в составе которой были президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер-министр Саулюс Сквернялис, спикер Викторас Парнцкетис, экс-президент Валдас Адамкус, председатель Верховного совета - Восстановительного сейма Витаутас Ландсбергис. министр иностранных дел Линас Линкявичюс, посол Литвы у Светого престола Пятрас Заполскас.