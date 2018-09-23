"Давайте будем сопротивляться тому индивидуализму, который ограничивает нас от других, делает эгоцентричными, тщеславными, заботящимися только о своем имидже и своем благе", - сказал папа.

"Жизнь, проведенная стоя напротив зеркала, некрасива. Красива жизнь с другими - в семье, с друзьями, в борьбе вместе со своим народом", - отметил Святой Отец.

В своей речи папа сказал, что принадлежность к идентичности придает силы для борьбы, но одновременно придает и мягкость.

"В народе наши корни, наша идентичность, мы не являемся людьми без корней", - сказал понтифик.

Одновременно он призвал молодых людей черпать знания, опыт из прошлого - на встречах с пожилыми людьми, во время разговоров с ними. "Не скучно говорить со стариками", - полушутя сказал 81-летний папа.

"Не забывайте свои национальные корни, помните о прошлом, говорите со стариками. Идете и найдите их, и пусть они вам расскажут о корнях, радостях, страданиях, ценностях вашего народа. Дойдя до корней, таким образом, вы продолжите историю своего народа", - отметил глава Католической Церкви.

В речи папы было много литовских акцентов, говоря о конкуренции, он упомянул две известнейшие литовские баскетбольные команды, которые постоянно борются за пальму первенства – каунасский "Жальгирис" и Вильнюсский "Ритас".

"Не важна сила противника, не важно, победит ли каунасский "Жальгирис" или Вильнюсский "Ритас", не важно. Я спрашиваю, какая команда номер один?", - обратился к толпе папа.

"Не важно, не важен результат, важно, что Всевышний с нами", - ответил папа.

На некоторые замечания понтифика молодежь реагировала восклицаниями, например на призыв следовать за Иисусом, поскольку это "захватывающее приключение".

В воскресенье Святой Отец проведет богослужение в каунасском парке Сантакос, а во второй половине дня вернется в Вильнюс и побывает у памятника жертвам Вильнюсского гетто, а также почтит память жертв советского режима в Музее оккупаций и борьбы за свободу.