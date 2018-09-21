Папа Франциск заявил, что во время визита в Балтийские страны почтит память жертв борцов за свободу и постарается вдохновить на веру в будущее.

"Хотя я прибываю как пастырь Католической Церкви, я бы хотел всех обнять и со всеми поделиться вестью мира, доброй воли и веры в будущее", - заявил понтифик накануне визита в видеообращении к жителям Балтийских стран.

"Мой визит совпадает со столетием вашей независимости, и конечно, им будет почтена память всех, кто в прошлом принес жертвы ради свободы нынешних дней", - сказал он.

"Свобода, как вы знаете, это богатство, которое нужно постоянно хранить и передавать новым поколениям как дорогое наследие. Во времена тьмы, насилия и преследований пламя свободы не тухнет, а вдохновляет, дает надежду дождаться будущего, в котором будет уважаться данное каждому человеку Богом достоинство, и все мы ощутим призыв создавать справедливое, братское общество, путем сотрудничества. Сегодня очень нужна такая солидарность в служении во благо всех", - добавил папа.

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Понтифик прибудет в Вильнюс в субботу. За два дня визита он встретится с руководителями страны и представителями общественности, почтит жертв советского и нацистского режимов, проведет мессу в Каунасе.

Позднее он посетит Латвию и Эстонию.

В своем приветствии папа пожелал, чтобы его визит придал силы духа "всем людям доброй воли, вдохновленным унаследованными благородными духовными и культурными ценностями прошлого, которые мирно работают ради облегчения страданий братьев и сестер, взращивают единство и согласие в обществе".

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