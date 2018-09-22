В ходе визита, вспоминая историю, встречаясь с людьми, папа может призвать Литву, Латвию и Эстонию сделать выводы из уроков оккупации, отмечает журналист газеты La Stampa, писатель Андреа Торнелли.

Одним из таких уроков - открыться иммигрантам, как Западный мир открылся жителям Балтийских стран, бежавших от нацистского и советского режимов.

"Будет интересно понаблюдать, как папа оценит развитие этих стран, а также риск, связанный с идентичностью, ведь они не открыты всем людям, например, иммигрантам", - сказал BNS Торнелли.

"Имея в виду, что некоторые страны в Европе настроены против иммигрантов, я полагаю, что может быть интересным призыв вспомнить прошлое и подумать о том, что мир и создание государства должны происходить в условиях открытости и памяти о христианских ценностях", - добавил он.

Литва, Латвия и Эстония несколько лет назад согласились разделить ношу принятия беженцев с Ближнего Востока со странами Южной Европы, однако выступили против системы постоянной раздачи квот приема мигрантов.

Между тем, другие страны региона, такие как Венгрия или Польша, вообще отказались принимать беженцев.

Журналист американской газеты National Catholic Reporter Джошуа Макэльви выразил BNS надежду на том, что папа в Балтийских странах очертит "видение христианской Европы".

В начале этого года папа назвал грехом сопротивление принятию беженцев и мигрантов.

Хотя в последнее время потоки мигрантов сократились, напряжение внутри Европы создают кардинально разные подходы к тому, что делать с теми, кто все еще прибывает.

Скандал с сексуальными домогательствами

Папа римский посетит Балтийские страны после 25-летнего перерыва, однако этот визит состоится в совершенно иных обстоятельствах – в период, когда Церковь стремится обуздать омут скандалов, связанных с сексуальными домогательствами со стороны священников.

ДМакэльви отметил, что американцы "возмущены и разочарованы" последними событиями в Католической Церкви и ждут ответов.

По словам журналиста, им также важно знать, чего папа ждет от созываемого в следующем году всемирного съезда епископов на эту тему.

"Многие люди хотят знать, какие действия будут предприняты, что сделает папа, чтобы дети были защищены, а священники, выполнявшие свои обязанности ненадлежащим образом были привлечены к ответственности в суде", - сказал он.

Внимание к истории

Важнейшей осью визита должна стать история Балтийских стран, папа планирует посетить Музей оккупаций и борьбы за свободу, а также еврейского гетто в Вильнюсе, побывает у Памятника свободе в Риге.

Состоявший 25 лет назад визит Иоанна Павла II был ознаменован независимостью Литвы, Латвии и Эстонии от ССР, папа Франциск должен упомянуть о том, как эту свободу защищать.

"Было бы интересно, если бы он призвал молодежь вспомнить прошлое и поучиться, ведь демократия, свобода - это не само собой разумеющиеся вещи", - сказал А. Торнелли.

В начальной программе визита папы не было посещения Вильнюсского гетто, однако он сам попросил предусмотреть для этого время, поскольку знал, что 23 сентября исполнится 75-лет со дня ликвидации Вильнюсского гетто, сообщил представитель Ватикана в Литве Педро Лопес-Кинтана.

Экуменистические встречи

Ватиканских журналистов также будут интересовать встречи папы с общественностью в каждой из стран Балтии, где количество католиков очень разнится.

По данным Святого престола, в Литве проживает почти 80% католиков, в Латвии их около 20%, а в Эстонии - менее одного процента.

На встречах с жителями Эстонии и Латвии папа также будет акцентировать обязательство поощрять единство различных христианских конфессий.

Журналист National Catholic Reporter сказал, что, пожалуй, самой интересной может быть реакция православных Латвии на визит папы.

Спустя почти тысячу лет после большого раскола христианства, духовные лидеры католиков и православных - папа Франциск и патриарх Кирилл - впервые в истории встретились в позапрошлом году.

"Будет интересно посмотреть, есть ли в этих отношениях иная динамика, и стали ли они более дружественными", - сказал Дж. Макэльви.

Папа Франциск вернется в Рим 25 сентября.