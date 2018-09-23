"Говорят: люди не приходят. Иди за ними! (...) Наши дети не приходят? Придумай что-нибудь и помоги!" - сказал папа под длительные аплодисменты.

"Господу нужны пастыри мужчины и женщины как люди, а не как государственный клир", - сказал понтифик, обращаясь к сотням ксендзов.

Франциск также призвал ксендзов проявлять милосердие к верующим и "не отогнать ни одного от исповедальни".

Папа в своей речи отклонился от подготовленных заранее записей, а его замечания отражают его стремление сделать церковь более открытой для общества.