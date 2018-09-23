Папа Римский Франциск в воскресенье в Кафедральном соборе Каунаса призвал католических свяженников и клир быть ближе к людям.
© DELFI / Lukas Bartkus

"Говорят: люди не приходят. Иди за ними! (...) Наши дети не приходят? Придумай что-нибудь и помоги!" - сказал папа под длительные аплодисменты.

"Господу нужны пастыри мужчины и женщины как люди, а не как государственный клир", - сказал понтифик, обращаясь к сотням ксендзов.

Франциск также призвал ксендзов проявлять милосердие к верующим и "не отогнать ни одного от исповедальни".

Папа в своей речи отклонился от подготовленных заранее записей, а его замечания отражают его стремление сделать церковь более открытой для общества.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Ватиканский эксперт: понтифик в Литве продолжил политику Иоанна Павла II (10)

Посетивший Вильнюс папа римский Франциск продолжил...

Понтифик призывает литовцев заботиться о социально уязвимых, не поддаваться честолюбию (81)

Папа Римский Франциск в воскресенье призвал верующих...

Папа призвал литовскую молодежь плыть против течения индивидуализма (6)

Папа Франциск призвал молодых людей Литвы решиться...

Тысячи людей собрались у Остробрамской часовни для молитвы с папой римским (24)

Тысячи людей собрались в субботу после обеда на...

В Каунасе на богослужение Папы Франциска собралось более ста тысяч верующих (10)

Более 100 000 верующих утром воскресенья собралось в...

В Каунасе накануне визита Папы Римского был убит человек (7)

В воскресенье, в 14:10, было получено сообщение, что в...

Общество

Папа Франциск в Каунасе призвал ксендзов быть ближе к людям (27)

Папа Римский Франциск в воскресенье в Кафедральном...

Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje. Vakarų ekspreso nuotr. Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje

В Клайпеде водителей новыми знаками предупреждают о неожиданной опасности (1)

В рамках мероприятий, посвящённых Европейской неделе...

Погода: в воскресенье на большей части территории Литвы ожидаются осадки (1)

В Западной Литве и Шяуляйской области утром в...

Понтифик призывает литовцев заботиться о социально уязвимых, не поддаваться честолюбию (81)

Папа Римский Франциск в воскресенье призвал верующих...

Папа призвал литовскую молодежь плыть против струи индивидуализма (6)

Папа Франциск призвал молодых людей Литвы решиться...

TOP новостей

Понтифик: пережившая нацистские и советские репрессии Литва может стать маяком надежды (181)

Папа Франциск сказал, что пережившая трагическую...

Папа Франциск в Каунасе призвал священников быть ближе к людям (27)

Папа Римский Франциск в воскресенье в Кафедральном...

Ватиканский эксперт: понтифик в Литве продолжил политику Иоанна Павла II (10)

Посетивший Вильнюс папа римский Франциск продолжил...

Dovydo žvaigždė Dovydo žvaigždė

На месте бывшего Вильнюсского гетто из камней выложена звезда Давида (53)

В день 75-ой годовщины ликвидации Вильнюсского гетто в...

Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje. Vakarų ekspreso nuotr. Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje

В Клайпеде водителей новыми знаками предупреждают о неожиданной опасности (1)

В рамках мероприятий, посвящённых Европейской неделе...