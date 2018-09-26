Глава Католической Церкви отметил после четырехдневного визита в Балтийские страны, что стремясь быть сильными, эти народы должны повернуться к собственным корням, оценить трагическую историю нацистского и советского вторжений, стремиться к диалогу с привлечением культуры.

Святой Отец признал, что посещения мест в Вильнюсе, где было еврейского гетто и тюрьма КГБ, его подавили и вынудили много думать о жестокости людей.

Об этом понтифик заявил журналистам во вторник вечером, возвращаясь в Рим, когда его попросили пояснить высказанный в субботу в Вильнюсе призыв к Литве стать мостом между Востоком и Западом.

"Очевидно, что в политическом смысле вы являетесь частью Запада. Принадлежите Евросоюзу. Вы столько усилий приложили перед вступлением в ЕС. После объявления независимости вы сразу прилежно выполнили все задачи, и это было непросто. Вам удалось вступить в ЕС, и это - принадлежность к Западной части. Вы также являетесь частью НАТО", - сказал папа журналистам в самолете.

"Но, если смотреть на Восток - это также ваша история, однако часть этой трагической истории пришла с Запада - от немцев, от поляков, и особенно от нацизма. С Востока - с Российской Империи", - сказал Святой Отец.

"Имея это в виду, следует знать, что необходима твердость - твердость не только в принадлежности Западу, но и в отношении своей идентичности", - сказал он.

"Я прекрасно осознаю, что три государства Балтии всегда в опасности. Всегда. Страх вторжения, вся история вам напоминает об этом, и вы правильно говорите, что непросто быть мостом, однако эти матчи играются ежедневно с привлечением культуры, диалога, но это непросто. Обязанность нас всех вам помочь. Даже не помочь, а быть рядом с вами, быть близкими своим сердцем", - сказал папа.

Глава папского престола сказал, что в Аргентине познакомился со многими литовцами-эмигрантами, и призвал следовать их примеру в сохранении собственных корней.

"Я познакомился со многими литовскими эмигрантами. В Аргентине их действительно много. Они приносят туда свою культуру и историю, которой гордятся... Потом они стараются влиться в новую страну, но делают это, сохраняя свою идентичность. О, ваши праздники! Традиционные одежды, традиционные песни. Они, когда могут всегда возвращаются посетить родину. Я считаю, что борьба за сохранение своей идентичности очень яростная. У вас сильное национальное своеобразие. Идентичность, которая создалась из страданий, из защитного поведения, из труда, из культуры", - сказал папа.

"Что можно сделать, что бы сохранить идентичность? Повернуться к корням, это важно. Это давняя вещь, но ее нужно передавать. Идентичность - это часть принадлежности к нации, а принадлежность к нации должна передаваться, корни нужно передавать молодому поколению через диалог, особенно пожилых и молодых. И нужно этого делать, ведь ваша идентичность - это настоящий клад. Любая идентичность - это клад, если осознается как принадлежность к нации", - сказал он.

Понтифик сказал, что в Балтийских странах услышал со стороны руководителей открытый, но осторожный и хорошо обдуманный подход к иммигрантам.

"Весть об открытости мигрантам достаточно продвинулась в вашем народе. Нет сильных очагов популизма, также в Эстонии и Латвии. Это открытые народы, желающие интегрировать иммигрантов, но не массово, ведь так их интегрировать невозможно. Это можно сделать лишь с мудрым управлением", - сказал папа.

"Мы говорили об этом с руководителями государств: двое из трех затронули эти вопросы. В речах президентов слова "принятие" и "открытость" были частыми. Это демонстрирует жажду универсальности в такой степени, насколько это возможно, имея в виду работу, пространство, чтобы они интегрировались и не представляли угрозу вашему национальному своеобразию. Эти три вещи, которые я понял, и которые меня тронули: открытость, осторожность и обдуманность", – сказал он.

Папа Франциск посетил Литву в минувшие выходные, затем он отправился в Латвию и Эстонию. В ходе визита в Литве он почтил память жертв Холокоста и советского террора, призвав литовцев оценить свое болезненное прошлое и распространять в мире весть толерантности.

"Я побывал в Вильнюсском гетто, где были убиты тысячи евреев. Затем в этот же день после обеда посетил мемориал, осужденных, убитых и ссыльных. Этот день, сказать вам честно, меня подавил, заставил задуматься о жестокости", - сказал папа.