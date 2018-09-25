Молодые люди, внесшие вклад в организацию визита папы, проводили понтифика пением псалмов и подарили ему майку с надписью "Доброволец" (лит. Savanoris).
В субботу и в воскресенье папа посетил Вильнюс и Каунас, а в понедельник находился в Латвии, однако вечером вернулся на ночлег в апостольскую нунцию Ватикана в Вильнюсе.
Во вторник папа вылетает в Эстонию. Вечером он вернется в Рим из Таллина.
В Эстонии папа встретится с президентом Керсти Кальюлайд, выступит с речью перед представителями властей и общественности. Затем примет участие во встрече христианской молодежи в лютеранской церкви Каарли (Карла).
Позднее в Кафедральном соборе Св. Петра и Павла встретится с людьми, которым помогают находящиеся на содержании Церкви организации - алкоголиками, бездомными, бедными семьями.
Визит папы в Эстонии завершится проведением богослужения на площади Свободы.
Эстонское общество одно из самых нерелигиозных в мире, а доля христиан-католиков в нем составляет менее процента - около 4,5 тысячи.
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