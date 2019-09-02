Папа Франциск назначил Сигитаса Тамкявичюса кардиналом

В воскресенье папа Франциск сообщил, что назначает Каунасского архиепископа – эмерита Сигитаса Тамкявичюса кардиналом.
Sigitas Tamkevičius
© DELFI / Tomas Vinickas

В целом папа назначил 13 новых кардиналов. Они будут официально назначены 5 октября.

С. Тамкявичюс не сможет участвовать в выборах нового папы по возрасту – Святого Отца выбирают кардиналы, моложе 80 лет.

С. Тамкявичюс в годы советской оккупации был диссидентом, выпускал подпольную "Хронику Католической Церкви Литвы" За антисоветскую деятельность его допрашивали в тюрьме КГБ в Вильнюсе, он был в советских лагерях для политосужденных.

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С 1996 по 2015 год С. Тамкявичюс был Каунасским архиепископом.

В прошлом году во время визита Франциска в Литву С. Тамкявичюс сопровождал Святого Отца во время его посещения бывшей тюрьмы КГБ, где С. Тамкявичюс был заключенным в 1983 году.

Папа заявил, что С. Тамкявичюс назначается кардиналом с учетом его служения Церкви.

Президент Литвы: С. Тамкявичюс – пример несломимой решимости и борьбы за свободу вероисповедения

Гитанас Науседа заявил, что назначенный кардиналом Каунасский архиепископ-эмерит Сигитас Тамкявичюс стал примером борьбы за свободу слова и вероисповедания.

В поздравительном сообщении глава государства отметил, что верность священника своему призванию и сегодня вдохновляет большинство из нас.

"С. Тамкявичюс, редактировавший 11 лет издаваемую в подполье "Хронику Католической Церкви Литвы", стал примером упорства, несломимого духа и решимости, борьбы за свободу слова и веры", – говорится в заявлении президента.

"Будущего кардинала глава государства поблагодарил за духовную поддержку и пожелал ему еще большей самоотдачи своей службе, наилучшего здоровья, энергии и сил", – говорится в сообщении администрации президента.

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