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51 работник Паневежской больницы по-прежнему находится в режиме самоизоляции, но ни у одного из них не было никаких симптомов болезни. Их уже один раз проверили на коронавирус, все тесты отрицательные, сообщил глава больницы Арвидас Скорупскас.
Паневежская больница делится хорошей новостью: первые тесты врачей отрицательные
© JP / Rimvydas Ančerevičius

"У нас нет сейчас этого 51 работника. Хотя могу сказать, что они никаких симптомов не чувствую. Ни от одного я не слышал, чтобы проявились симптомы, как у гриппа. Все они здоровы, все до одного находятся в режиме самоизоляции в течение 14 дней, они прошли первую проверку. все тесты отрицательные. Следующее тестирование проведут на следующей неделе, по графику", - сказал Скорупскас.

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По его словам, врачи смогут пройти тестирование через мобильную систему drive in.

"Они подъедут в установленное время и в установленное место, у них возьмут образцы. По окончании карантина, они вернутся на работу", - сказал Скорупскас. Он заверил, что больница не пострадала.

"У нас была поликлиника, в которой работали больше 300 человек. Сейчас они работают в больнице, поскольку амбулаторные услуги сейчас не предоставляют", - заметил Скорупскас.

Директор сказал, что больница работает в нормальном карантинном режиме.

"В медицине есть термин шоковая терапия. Так вот, шоковая терапия, которая произошла в Паневежской больнице, успешно преодолена, больница работает в нормальном режиме", - сказал он. Директор информировал, что в пятницу подписал договор о бесперебойных поставках защитных средств из Китая.

"Эти средства будут направлены в 5 крупнейших больниц. Этот вопрос уже можно закрыть", - сказал Скорупскас.

Заместитель главы Паневежской больницы Миндаугас Вайткус сказал, что состояние пациента у которого диагностирован коронавирус, стабильное, он все еще находится в больнице, идет на поправку, применяется симптоматическое лечение.

"Если бы мы могли, то сегодня выпустили бы его домой", – сказал Вайткус.

Он заметил, что в ближайшее время больница воспользуется рекомендацией и будет выпускать больных коронавирусом в легкой форме на лечение домой. Однако пациента из группы риска пока оставят в больнице.

Напомним, что мужчина старше 60 лет вернулся в Паневежис из ЮАР.

ru.DELFI.lt
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