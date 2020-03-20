Паневежская больница делится хорошей новостью: первые тесты врачей отрицательные

"У нас нет сейчас этого 51 работника. Хотя могу сказать, что они никаких симптомов не чувствую. Ни от одного я не слышал, чтобы проявились симптомы, как у гриппа. Все они здоровы, все до одного находятся в режиме самоизоляции в течение 14 дней, они прошли первую проверку. все тесты отрицательные. Следующее тестирование проведут на следующей неделе, по графику", - сказал Скорупскас.
По его словам, врачи смогут пройти тестирование через мобильную систему drive in.
"Они подъедут в установленное время и в установленное место, у них возьмут образцы. По окончании карантина, они вернутся на работу", - сказал Скорупскас. Он заверил, что больница не пострадала.
"У нас была поликлиника, в которой работали больше 300 человек. Сейчас они работают в больнице, поскольку амбулаторные услуги сейчас не предоставляют", - заметил Скорупскас.
Директор сказал, что больница работает в нормальном карантинном режиме.
"В медицине есть термин шоковая терапия. Так вот, шоковая терапия, которая произошла в Паневежской больнице, успешно преодолена, больница работает в нормальном режиме", - сказал он. Директор информировал, что в пятницу подписал договор о бесперебойных поставках защитных средств из Китая.
"Эти средства будут направлены в 5 крупнейших больниц. Этот вопрос уже можно закрыть", - сказал Скорупскас.
Заместитель главы Паневежской больницы Миндаугас Вайткус сказал, что состояние пациента у которого диагностирован коронавирус, стабильное, он все еще находится в больнице, идет на поправку, применяется симптоматическое лечение.
"Если бы мы могли, то сегодня выпустили бы его домой", – сказал Вайткус.
Он заметил, что в ближайшее время больница воспользуется рекомендацией и будет выпускать больных коронавирусом в легкой форме на лечение домой. Однако пациента из группы риска пока оставят в больнице.
Напомним, что мужчина старше 60 лет вернулся в Паневежис из ЮАР.
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