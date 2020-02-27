Птицу, которая еще была жива, одна из женщин забрала домой и намеревалась показать ветеринару. Тела остальных лежали во дворе и в среду.

"Мы испугались, думали, это птичий грипп", – сказала женщина.

Накануне соседи видели большую стаю этих птиц, которые клевали рябину.

ВРИО директора Паневежского департамента Государственной продовольственно-ветеринарной службы Эидрунас Вайшвила узнал о птицах от журналистов. о его словам, причины смерти пернатых могут быть разные. Он сказал, что если это не водоплавающие птицы, то причина смерти, скорее всего, не птичий грипп.

Вайшвила считает, что птицы могли съесть что-то неподходящее или удариться в окна. По его мнению, последняя версия - самая реальная, такое случается часто.

Он сказал, что выжившая птица нуждается в помощи ветеринаров, но она вряд ли выживет.

Вайшвила повторил, что основные переносчики птичьего гриппа - водоплавающие птицы, поэтому жителям Паневежиса не стоит беспокоиться.