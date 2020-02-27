Птицу, которая еще была жива, одна из женщин забрала домой и намеревалась показать ветеринару. Тела остальных лежали во дворе и в среду.
"Мы испугались, думали, это птичий грипп", – сказала женщина.
Накануне соседи видели большую стаю этих птиц, которые клевали рябину.
ВРИО директора Паневежского департамента Государственной продовольственно-ветеринарной службы Эидрунас Вайшвила узнал о птицах от журналистов. о его словам, причины смерти пернатых могут быть разные. Он сказал, что если это не водоплавающие птицы, то причина смерти, скорее всего, не птичий грипп.
Вайшвила считает, что птицы могли съесть что-то неподходящее или удариться в окна. По его мнению, последняя версия - самая реальная, такое случается часто.
Он сказал, что выжившая птица нуждается в помощи ветеринаров, но она вряд ли выживет.
Вайшвила повторил, что основные переносчики птичьего гриппа - водоплавающие птицы, поэтому жителям Паневежиса не стоит беспокоиться.
TOP новостей
Премьер-министр Литвы в связи с коронавирусом рекомендует избегать мест массового скопления людей (4)
В среду правительство Литвы решило объявить в стране...
Жители Литвы в панике сметают продукты с прилавков (41)
Похоже, что жители Литвы поддались панике в связи с...
В Литве может появиться еще один выходной день – 13 января (202)
Трехсторонний совет, объединяющий профсоюзы,...
Сравнили расценки на банковские услуги в странах Балтии и Европе: будут обращаться в Антимонопольную службу и ЕК (11)
Центробанк Литвы сравнил расценки действующих в Литве...
Профессор пояснил особенности коронавируса: существенный момент сдерживания истерии уже упущен (69)
Директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа,...