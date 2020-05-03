Пандемию можно было предвидеть, но мир это игнорировал: когда все должно вернуться на свои места

Существует небольшая вероятность того, что вирус просто исчезнет

С появлением в Европе коронавируса ученые и эпидемиологи начали утверждать, что мир больше не будет таким, каким он был раньше, и что этот новый вирус останется надолго. По словам проф. В. Усониса, все еще сложно сказать, действительно ли нам придется жить с COVID-19 до конца наших дней.

"Мы видим вирус только с декабря, сейчас летом активность должна снизиться, осенью активность коронавирусов обычно увеличивается. Существует очень реальная вероятность того, что активность снизится летом и увеличится осенью. Кроме того, если мы посмотрим на это исторически, различные бактерии, вирусы и микроорганизмы постоянно меняются, это естественный процесс", - сказал проф. В. Усонис.

Так что, по словам доктора, мало надежды на то, что вирус просто исчезнет полностью за один день.

"Было бы очень хорошо, если бы он просто взял и исчез. Так случилось в 2003-2004 годах, когда начал распространяться SARS, а затем исчез. Было бы хорошо, если бы с коронавирусом было так же. Но, оглядываясь назад, в 2002 год - тогда началась огромная работа над вакцинами и разработкой лекарств, но вирус исчез, и эти работы прекратились. Сейчас лекарства и вакцины также интенсивно разрабатываются. Но вероятность того, что он просто исчезнет, очень мала", - сказал доктор.

Необходимо подождать, пока вакцина станет доступна каждому

В настоящее время, по словам профессора, в мире существует 7 центров, которые уже начали испытывать вакцину на людях. В конце концов, для того, чтобы разработать вакцину, необходимо преодолеть большое количество этапов. Первоначально необходимы теоретические исследования, затем поиск кандидатов для испытания вакцины, доклинические исследования на математических моделях, в том числе и с лабораторными животными.

"Тогда приходит время опробовать вакцину на людях, этот этап наступил. Посмотрим что получится. ВОЗ прогнозирует, что вакцины могут быть зарегистрированы в 2021 году, если эта работа будет успешной. Следующим этапом является регистрация вакцины и ее производство. У нас есть много примеров, когда производство только разработанной вакцины ограничено из-за недостаточных производственных мощностей. Это не тот случай, когда ночью что-то перевернется и нам всем привезут вакцину", - сказал проф. В. Усонис.

Кроме того, работа по логистике уже произведенной вакцины также занимает много времени - вакцины должны быть упакованы, уложены, доставлены, распространены среди медицинских учреждений, кабинетов вакцинации, необходимо подготовить персонал, методический материал.

"Сценарий, в котором 60 процентов населения должны заболеть, чтобы вспышки не повторялись, достаточно реалистичен. Если 60-70 процентов людей в обществе приобретут иммунитет, распространение вируса в том виде, в котором он сейчас распространяется, будет остановлено. Это хорошо известно и по другим инфекциям. Если бы вакцины были сделаны и ими были бы привиты 60-70 процентов населения, такой вспышки, как сейчас, не было бы", - сказал собеседник.

Следовательно, до тех пор, пока вакцины нет, меры, которые уже приняты, остаются. Это включает в себя изоляцию, особенно для людей из группы риска - пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, физическое дистанцирование и меры защиты.

Самый большой вопрос - вырабатывается ли иммунитет

Альвидас Лайшконис, профессор и инфекционист в Литовском университете наук о здоровье, также подчеркивает, что до сих пор ученые все еще ищут ответы на различные вопросы.

"Один вариант заключается в том, что вирус может немного мутировать, а затем, возможно, через некоторое время мы избавимся от него. Самый большой вопрос сейчас - вырабатывается ли иммунитет. До настоящего времени не проводились крупные эпидемиологические исследования, поскольку случаи повторного заражения уже регистрируются", - сказал проф. А. Лайшконис.

Третий тревожащая вещь - это бессимптомные формы, когда человек ничего не чувствует, но может заразить других.

"В настоящее время время прохождения тестов достаточно долгое, поэтому французские ученые, а также американцы пытаются создать тесты с возможность получить ответ за полчаса. Представьте себе, какая это проблема, когда необходимо принять и запланированных пациентов, и предварительно проверить их на наличие коронавируса. Человек, который приезжает в один день, должен вернуться и приехать на следующий день", - сказал собеседник.

Поэтому, по словам профессора, новые исследования позволят решить эту проблему и многие другие организационные вопросы.

"В настоящее время никто не может сказать, будет ли иммунитет, созданный вакциной, долгосрочным или краткосрочным, и как он будет работать. Пока нет данных, так как первые исследования были начаты на добровольцах. Но исторически, год или даже дюжина проходили, прежде чем вакцина была разработана. Если мы хотим прививку через 6-8 месяцев - мы торопимся. Какими будут результаты - пока невозможно ответить", - сказал проф. А. Лайшконис.

Alvydas Laiškonis © Asmeninio archyvo nuotr.

Вероятно, никто в мире никогда не могу подумать, что когда-нибудь жизнь так остановится, сорвутся все поездки. Многие сейчас задаются вопросом - сможем ли мы когда-нибудь путешествовать так, как раньше?

"Я думаю, что сможем. Я всегда беру в качестве примера испанский грипп, так называемая испанка 1918-1920 годов. Тогда мир также был парализован, хотя, конечно, тогда была другая экономика, другой образ жизни и тому подобное. Но через 3 года все закончилось, в 1931 году вирус гриппа был выявлен, позже была разработана вакцина, и грипп больше не является для нас проблемой, - сказал доктор.

- Я действительно верю, что ученые смогут создать вакцину или изменить сам вирус, потому что сейчас стало намного больше технологий, генной инженерии. Хочется верить, что мир все же приручит этот вирус. Но нам определенно придется жить с ним некоторое время".