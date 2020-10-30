"Мы знаем, что пользователи Apple отличаются требовательностью и хотят получить iPhone как можно скорее, поэтому мы с командой подошли к этому вопросу творчески и нашли способ гарантировать безопасность, а вместе с тем произвести впечатление, поэтому мы можем сказать, что Topo centras

стал первой компанией в мире, которая эксклюзивным способом начала продажу iPhone 12", – сказал гендиректор Ремигиюс Штарас.

По его словам, в магазин людей не впустили, телефоны могли забрать только те, кто приехал на авто и заплатил заранее. Из автомобилей выходить покупателям не разрешили, все стояли в очереди, были в масках, заказы подносили к их автомобилям.

"Торговля была намного активнее, чем год назад, интерес к новым телефонам очень велик, всем желающим аппаратов не хватит", – сказал Штарас.