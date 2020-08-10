Инга, которая 10 лет живет в Дании, занимается бизнесом. Одна принадлежащая ей компания предоставляет услуги клининга, другая - бухгалтерские услуги. Особенно тяжелая ситуация сложилась для клининговой компании, ее доходы снизились наполовину.

"Пока действовал карантин, были ограничения с выходом на улицу. Наши девушки ездят к клиентам на дом, во время карантина люди находились дома или работали из дома, поэтому в клининговых услугах они не нуждались", – сказал Инга Лапинскайте-Микалауске.

Самые сложные месяцы были март и апрель. Клининговая компания занялась дезинфекцией помещений.

"Когда офисы закрываются, мы их дезинфицируем. Эти услуги нужны были всем офисам и складам", – сказала предприниматель.

По денежным переводам в Литву из-за границы видно, что доходы эмигрантов сократились. В 2018 г. эмигранты в Литву перевели миллиард евро. Чуть меньше - в 2019 г. А за первый квартал этого года сумма уменьшилась на 50 млн. евро (по сравнению с 1 кварталом 2019 года).

"У нас есть данные только за первый квартал, поэтому мы видим, что и персональные переводы в Литву и из нее, по сравнению с данными за последний квартал 2019 ч. уменьшились примерно на 22%. А в сравнении с 1 кварталом 2019 г., личные переводы сократились на 17%", – сказал экономист Центробанка Мантас Вильнишкис.

В Литву переводят деньги в основном из США, Великобритании и России. Согласно прогнозам, денежные переводы будут сокращаться и в будущем. Однако экономисты считают, что грустить не о чем, ведь эти средства не умеют большого значения для экономики Литвы (при грубом подсчете они составляют 3% ВВП).

"Это нельзя считать большой суммой, если их исключить., это не значит, что ВВП снизится на 3%", – сказал экономист Альгирдас Барткус.

По данным экономистов, сумма переводов в Литву постоянно колеблется, все зависит от кризисов, чаще всего деньги переводят оставшимся в Литве детям.

"Деньги чаще переводят не родителям, а оставшимся в Литве детям. Это значит, что родители посылают деньги детям, которых воспитывают, скажем, дедушки и бабушки", – заметил экономист.

Долго ли работающие за границей родители смогут содержать детей в Литве - неясно. Например, в Испании во время пандемии больше всего пострадали те, кто работает в сфере сельского хозяйства, на стройках, в сфере туризма.

"Люди лишились всех или части доходов, поскольку туризм практически не работает, с июля он немного ожил, поэтому часть людей или находится в простое, или работает меньше, или была уволена", – сказала представитель Литовской общины в Испании Агнете аДаукантайте-Вансавичене.

Средняя сумма переводов из-за границы в этом году составляла 300 евро.