Мэр Каунаса, представители Фонда в поддержку "Витиса" ("Погоня") и автор скульптуры в четверг подписали соглашение относительно её сооружения - предложенная для столичной площади Лукишкю скульптура будет установлена в Каунасе.
Vyčio skulptūros Lukiškių aikštėje konkursas
© Organizatorių nuotr.

"По данному соглашению все стороны договорились создать скульптуру "Витиса" и делать всё, чтобы это было реализовано до 6 июля", - сообщил на пресс-конференции представитель по печати мэра Томас Григалявичюс.

По словам автора скульптуры Арунаса Сакалаускаса, договорились, что скульптура будет отлита в Украине. Планируется, что она будет готова к июню.

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Протокол о намерениях подписали мэр Висвалдас Матийошайтис, руководитель Фонда в поддержку "Витиса" Чесловас Езерскис и скульптор А.Сакалаускас.

Директор Фонда в поддержку "Витиса" Вилюс Каваляускас утверждает, что цена скульптуры будет зависеть от выбранного места и её величины, и может достигать 470–550 тыс. евро.

Дискуссии об установке в Каунасе "Витиса" начались после того, как на конкурсе скульптуры, которая должна украшать одну из главных площадей Вильнюса, было решено соорудить подобие партизанского бункера.

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