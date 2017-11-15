Каунасец не хочет поднимать шумиху, однако уверяет, что пришло время исправить это историческое недоразумение. А вот знатоки истории даже не хотят пускаться в обсуждение – памятник Витаутасу это типичное произведение искусства межвоенных лет, таких в Европе было много.

Ученые говорят, что сегодня есть более серьезные проблемы, чем обсуждение переноса памятника.

Памятник был создан Винцасом Грибасом и появился в 1932 году. Его установили в Панямуне, на территории Литовской военной академии. Тогда Вильнюс был захвачен поляками. Поэтому Польше уделялось особое внимание. Заказчики ясно дали знать, как хотят, чтобы была изображена фигура поляка.

"Поляк не может перенести величия Витаутаса Великого, поэтому закрывает глаза со стороны Витаутаса, чтобы его не видеть, он неискренне унижается. Поза поляка должна изображать его подавленность, разочарованный взгляд направлен в сторону Витаутаса, будто он просит о милости", - требовали заказчики.

Когда началась II Мировая война, скульптура была уничтожена.

В 1990 году по инициативе ныне не существующего гражданского движения Aukuras памятник был восстановлен. Была сделана точная копия памятника. Правда, на этот раз фигуры воинов были выполнены в бронзе. В Панямуне его уже нельзя было установить – там стояли казармы. Поэтому памятник установили на аллее Лайсвес.

В нижнюю часть памятника установили камень с поля, где происходила Грюнвальдская битва, а на нем - памятник. Уже в 1990 г. эта скульптура вызвала горячие дискуссии.

В апреле 1990 г. власти города разрешили установить памятник на аллее Лайсвес, но при одном условии.

"Поскольку в Литве находится армия оккупантов, на прежнем месте памятник установить нельзя, когда советскую армию выведут, памятник должны вернуть на прежнее место", - такая табличка была даже на памятнике. Но было еще одно условие – памятник должны перенести, "по требованию общества".

Советская армия ушла, а памятник остался там, где его поставили.

Якас сказал, что есть две версии памятника Витаутаса Великого. Один для места у казарм, другой – на аллее Лайсвес. Последний так и не сделали, и остался упрощенный вариант.

"По сути, в спешке мы установили на аллее Лайсвес не тот памятник", - констатировал Якас.

Памятник стоит уже почти 30 лет, но больших дискуссий он не вызвал. Однако Якас взглянул на него сквозь призму своего опыта. Художник вырос в советском детском доме.

"Мы жили в настоящей тюрьме, где насмешки и насилие были повседневным явлением. Таким было мое детство. Может, эта боль и осталась в подсознании. Я пытался выбраться из этой ситуации и всегда следовал своему призванию. Искусство должно служить людям", - сказал DELFI Якас.

Именно сложный опыт детства заставил его иначе взглянуть на памятник.

"Когда я видел этот памятник, возвращался мыслями в детство и не мог с этим смириться. Не могу и сейчас. Я понял, что это полностью противоречит превентивным программам, которые должны защитить от насмешек. Это символ насилия, ненависти, унижения. Это икона войны, созданная для побуждения к ненависти, унижению и сопротивлению. Это подготовка к войне. Это пропагандистская скульптура", - считает каунасец.

На памятнике использованы символы страны. К примеру, турист из Польши без проблем поймет, что Витаутас стоит на спине у его соотечественника. На воине-татарине можно найти символы мусульманства.

"В данном случае насилие даже не скрывается, оно очевидно. Почему мы этого не видим? (...) Этот символ ненависти стоит на аллее Лайсвес", - удивлялся художник.

Он считает, что памятник надо перенести к Военному музею, который находится неподалеку.

В начале следующего года у памятника начнет действовать выставка, на которой расскажут об истории памятника. Якас навал это первым шагом к диалогу с мэрией.

Доцент Кафедры политических наук и дипломатии университета им. Витаутаса Великого Каститис Антанайтис оценил рассуждения художника категорически: "Каждый может иметь свое мнение – мы свободная страна. Но мне это напоминает выводы маргинала. Это межвоенный памятник. Если здесь видят какой-то шовинизм, то надо лечиться. Крестоносцы, русские, поляки, татары - не символизируют современные страны Россию или Польшу. Это враги тех времен, когда жил Витаутас. И только. Я не понимаю, в чем проблема".

Ученый назвал известные подобные памятники в Европе: арка Наполеона в Берлине, вокзал Ватерлоо в Лондоне, Трафальгарская площадь.

"Когда людям нечего делать, они ищут проблемы там, где их нет. Современное общество не интерпретирует памятник как какой-то выпад. Это скульптура того времени, они создавались без задней мысли. Скажем, поляки поставили памятник Ягайло. А что, крестоносцы - не немцы? А там видны их тела. Другой пример – картина Грюнвальдская битва Яна Матейки, где литовцы и поляки бьют немцев. Наверное, немцам тоже не приятно. Я не понимаю такие заявления. Как будто в Литве сейчас нет шовинистов, настроенных против поляков литовцев, антисемитов, которые пишут и черти что делают. Вместо этого ищут проблемы в прошлом. Да, эти памятник специфического военного символизма, но странные люди начинают усматривать в нем политическую идеологию", - сказал Антанайтис.