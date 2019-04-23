После наступления календарной весны рыбаки-любители, которым больше нравится рыбная ловля в тёплое время года, уже поглядывают на пылящиеся в шкафу удочки. Всё же нужно помнить, что перед тем, как отправиться на рыбалку, нужно обзавестись билетом рыбака-любителя. Правда, он нужен не всем. Кто может рыбачить бесплатно?
Žvejyba
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Первые дни весны напомнили рыбакам-любителям, что уже скоро они смогут наслаждаться тёплой погодой и рыбалкой на берегу озера. Однако перед выходом на рыбалку, обязательно нужно оформить билет рыбака-любителя. Это можно сделать в информационной системе разрешений охраны окружающей среды, а также СМС-сообщением. Последним способом можно заказать лишь билет рыбака-любителя, который даёт право рыбачить в неарендуемых водоёмах и действует двое суток. СМС-сообщение нужно отправить на номер 1670, написав ключевое слово ALIS и указав имя, фамилию и личный идентификационный код.

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Билет рыбака-любителя можно оформить во всех магазинах MAXIMA. Действиющие на протяжении двух дней, месяца или года билеты рыбака-любителя дают право рыбачить во всех неарендованных водоёмах в любой выбранный период, а также в море, если для этого нет иных ограничений. При покупке билета рыбака-любителя с собой необходимо иметь удостоверение личности с идентификационным кодом. Он будет указан на билете без трёх последних цифр для подтверждения принадлежности билета рыбачащему человеку.

Однако в Литве кое-кто может рыбачить и бесплатно. Как информирует Департамент охраны окружающей среды, согласно Закону о любительской рыбной ловле, право на бесплатную рыбалку имеют все пенсионеры социального страхования. Они могут во всех водоёмах рыбачить бесплатно без билета рыбака-любителя, кроме частных искусственных водоёмов. При желании рыбачить в частном пруду нужно оформить разрешение. В других местах можно без билета рыбака-любителя. Также бесплатно могут рыбачить дети в возрасте до 16 лет и люди с физическими ограничениями, имеющие соответствующий документ.

Правда, защитники окружающей среды ежегодно отмечают, что рыбачить нужно ответственно и придерживаться Правил любительской рыбной ловли, в противном случае рыбалка может завершиться штрафом.

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