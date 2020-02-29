Памятка для тех, кто едет в Киев: грех не посетить это место

Только жители Киева ворчат, что рынок меняется, становится современным, и атмосфера там уже не та, что была раньше. Поэтому тем, кто хочет увидеть классический рынок – рекомендуют выбирать внимательно и консультироваться у местных.

В передаче "Поездки Ориюса" журналист рассказал о том месте, которое ни в коем случае нельзя пропустить. Это Бессарабский рынок. Его любят туристы, сюда приходит много литовцев. Покупают и говорят, что в Украине дорого. Это так.

Запомните: Бессарабский рынок - это дорогой рынок. Можно сказать, что это декоративный рынок, цены на котором не имеют ничего общего с украинскими ценами. Его посещают богатые женщины, миллионеры, жены предпринимателей. Но он стоит внимания.

Жители Киева шутят – внутреннее убранство этого рынка скромное, но из-за положения в центре города, это настоящий VIP-рынок для элиты и иностранцев.

"Здесь нет ценников. Цены в головах у торговцев. Их устанавливают очень просто. Если приходит украинская бабушка, цена будет одна. Если украинская дама - другая, ну и для туристов - иные цены, самые большие", – рассказал Ориюс.

В Киеве бытует легенда, что самое вкусное сало продают именно на этом рынке. Покупатели также нахваливают сало, которое продают на этом рынке.

Кстати, торговки салом и мясом умеют флиртовать. Около этих прилавков действует настоящий клуб знакомств. Приятные торговки подмигивают мужчинам, привлекают своей продукцией. А мужчины несут им цветы, плюшевых медведей, а иногда и духи.

"Знакомьтесь – звезда Бессарабского рынка – Люда. Ее здесь знают все. Только Люда приходит на работу такая нарядная, душистая, а главное – Lименно она много лет готовила сало, паштеты и колбасу для нынешнего президента Украины Владимира Зеленского", – рассказал Ориюс.

"Бессарабский - это наш рынок. Я работаю на нем 28 лет. Президент Зеленский - мой постоянный покупатель. Он приходит ко мне и все покупает, – рассказывает Люда. – Это самый чистый рынок Украины. Вся продукция здесь проверенная и вкусная. Сало – очень полезно для организма, сейчас начинается сезон гриппа, надо есть сало с чесноком. Это самый вкусный продукт и действует он как лекарство. Очищает кровь, поджелудочную, все".

О сале Люда может говорить без остановки часами. Этому продукту она отдала половину своей жизни

"Хватило 10 минут, и мы с этой торговкой стали близкими друзьями. Украинцы они такие – открытые. Она предложила мне показать, как выглядят небольшие города под Киевом. В одном из них - в городе Белая Церковь - живет и сама Люда", - рассказал журналист.