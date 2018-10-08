Представители МИД Литвы информировали BNS, что свое участие в государственных похоронах подтвердили послы и дипломаты Германии, Великобритании, Японии, Саудовской Аравии, Турции, Италии, Швеции, Норвегии, Польши, Дании, Греции, Украины, Ирландии, Венгрии, Финляндии, Румынии, Таиланда, Латвии, Эстонии, Грузии, Ватикана, Гондураса, Люксембурга и Молдавии.
Посол Израиля отдал дань памяти партизанского командира во время прощания в костеле Св. Иоаннов в пятницу. В субботних мероприятиях он не участвовал, потому что в субботу евреи соблюдают шаббат.
Свое присутствие на похоронах подтвердили временные поверенные в делах Канады, Хорватии, Чехии, Словакии. Посольство США представлял заместитель руководителя дипмиссии.
Обнаруженные и идентифицированные нынешним летом останки героя послевоенной партизанской борьбы А. Раманаускаса-Ванагаса в субботу были перезахоронены в пантеоне руководителей государства на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.
Покрытый литовским триколором гроб с прахом А. Раманаускаса-Ванагаса сопровождали к месту вечного упокоения руководители государства, военные и тысячи простых людей.
Перед перезахоронением общественность могла проститься с А. Раманаускасом-Ванагасом в пятницу и субботу в костеле Св. Иоаннов.
После Второй мировой войны А. Раманаускас-Ванагас возглавлял партизан Дзукии (исторического региона на юге и юго-востоке Литвы), а в 1949 году вместе с другими партизанскими командирами подписал Декларацию Движения борьбы за свободу Литвы. В том же году он был назначен главнокомандующим вооруженными силами Литвы.
А. Раманаускас-Ванагас несколько лет скрывался, а потом было схвачен в 1956 году, подвергнут жестоким пыткам, а в 1957 году казнен.
Премьер Саулюс Сквернялис сказал, что государственные похороны А. Раманаускаса-Ванагаса - это "восстановление и ознаменование исторической справедливости".
Партизанская война в странах Балтии началась, когда летом 1944 года советские войска вытеснили нацистских оккупантов и второй раз оккупировали страны Балтии. Тогда сразу же начались советские репрессии, террор, мобилизация в Советскую армию.
Вооруженная борьба продолжалась до 1953 года. Литва достигла цели партизан и восстановила независимое государство в 1990 году.
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