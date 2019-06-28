На пляжах Паланги дисциплинировать отдыхающих будут не только спасатели, но и полиция, сказал министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас.
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По его словам, такие меры были приняты, поскольку отдыхающие часто не обращают внимание на призывы спасателей, поскольку спасатели не уполномочены назначать штрафы.

"Мы договорились с полицией, что каждый день с утра до вечера на спасательной станции будет дежурить полицейский, он будет ездить со спасателями и составлять протоколы, если будут нарушены правила. Поскольку на данный момент у спасателей нет соответствующих полномочий, и люди не обращают внимания на их замечания", – сказал Žinių radijаs. Мисюнас

По его словам, за разные нарушения, включая распитие алкогольных напитков в общественных местах, полагаются штрафы в размере 200-300 евро.

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