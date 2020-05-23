Палангский предприниматель обеспокоен: таких отдыхающих не было уже давно

В редакцию Delfi обратился хозяин гостевого дома (имя и фамилия редакции известны) и рассказал о ситуации, с которой он столкнулся впервые.

"У нас еще не было еще таких отдыхающих, на которых надо было вызывать полицию. К нам приехали семь девушек, они на одну ночь заказали три комнаты. Были приятными, но потом началась вечеринка до 4 ч. утра. Наши гости в других номерах провели беспокойную ночь", – рассказал мужчина. По его словам, сначала девушки устроили веселье во дворе у открытой машины, громко включали музыку.

"Когда им сказали, что у нас вечеринки запрещены, а в Литве - карантин, поэтому нельзя собираться большими группами, они пошли в одну из комнат, где продолжили вечеринку. Ни на какие замечания девушки не реагировали, около часа ночи пришлось вызывать полицию. Приехали двое молодых полицейских, которые также не смогли их утихомирить, а только подмигивали им и пожелали хорошего вечера", - рассказал мужчина.

Когда приехала полиция, девушки разбежались по своим комнатам. Полицейским показали видеозапись, на которой видном как они разбегаются, но полицейские на это никак не отреагировали.

© DELFI skaitytojas

"Странно было, что полицейские приехали по вызову без масок и других средств защиты. Мало того, они взяли документ, предъявленный одной из девушек, голыми руками, без перчаток. Это прямой контакт. Неясно, откуда полиция приехала и куда потом поехала", – сказал мужчина.

"Если так они ездят по всем вызовам, то это лишь вопрос времени, когда они "занесут" кому-нибудь коронавирус. Видно, карантин для низ закончился, и закон не действует", – удивлялся он.

Представитель ГКП Клайпедксого округа Андромеда Грауслене сказала, что информация была передана в Палангский комиссариат, там посмотрят видео и будут решать вопрос ответственности стражей порядка.

"Все всякого сомнения, полицейские должны выполнять те же требования, что и другие граждане - носить маски в помещении", – сказала она.