Новый год в Паланге встретили, исполняя гимн Литвы и рядом с огромным триколором, в который превратился уходящий в Балтийское море пирс.

Сообщается, что длина этого "триколора" составила 35 м (не считая отсветов на воде). Этот триколор находился в 400 м от берега.

Эта красивая идея была осуществлена в честь столетия Литовского государства.

В Литве 1 января празднуют День государственного флага, поэтому палангцев и гостей курорта приглашали прийти на пирс со своими флагами. Группа единомышленников пришла на пирс, несмотря на дождь, и поддержала эту красивую инициативу.