Люди, встречавшие 2018 год в Паланге, стали очевидцами впечатляющего зрелища: на палангском пирсе зажгли огни литовского триколора.
© Asmeninio albumo nuotr.

Новый год в Паланге встретили, исполняя гимн Литвы и рядом с огромным триколором, в который превратился уходящий в Балтийское море пирс.

Сообщается, что длина этого "триколора" составила 35 м (не считая отсветов на воде). Этот триколор находился в 400 м от берега.

Эта красивая идея была осуществлена в честь столетия Литовского государства.

В Литве 1 января празднуют День государственного флага, поэтому палангцев и гостей курорта приглашали прийти на пирс со своими флагами. Группа единомышленников пришла на пирс, несмотря на дождь, и поддержала эту красивую инициативу.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

Палангский пирс превратился в огромный триколор (1)

Люди, встречавшие 2018 год в Паланге , стали очевидцами...

Алексиевич не сможет приехать в Вильнюс из-за болезни (5)

В среду Вильнюс должна была посетить лауреат...

В Литву для выполнения миссии НАТО прибудут датские истребители (2)

На этой неделе в Литву прибудут датские истребители,...

Опрос: оценили, кто внес наибольший вклад в государственность Литвы (43)

Согласно мнению жителей Литвы и литовских историков, в...

Ушла из жизни актриса Русского драмтеатра Литвы Татьяна Майорова (7)

Ушла из жизни актриса Русского драматического театра...

TOP новостей

Премьер считает, что Литва должна установить контакты с Россией (283)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис считает, что в этом...

Опрос: оценили, кто внес наибольший вклад в государственность Литвы (43)

Согласно мнению жителей Литвы и литовских историков, в...

С 1 января тысячи работников в Литве получат уменьшенные зарплаты (30)

С Нового года вступили в силу поправки к закону, которые...

Грибаускайте заплатила за землю 75 500 евро (60)

В конце декабря прошлого года глава Литвы президент...

Родители стали подавать заявки на "детские" деньги - электронная система зависла (5)

После того как жители Литвы стали подавать заявки на...