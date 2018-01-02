Новый год в Паланге встретили, исполняя гимн Литвы и рядом с огромным триколором, в который превратился уходящий в Балтийское море пирс.
Сообщается, что длина этого "триколора" составила 35 м (не считая отсветов на воде). Этот триколор находился в 400 м от берега.
Эта красивая идея была осуществлена в честь столетия Литовского государства.
В Литве 1 января празднуют День государственного флага, поэтому палангцев и гостей курорта приглашали прийти на пирс со своими флагами. Группа единомышленников пришла на пирс, несмотря на дождь, и поддержала эту красивую инициативу.
Палангский пирс превратился в огромный триколор (1)
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