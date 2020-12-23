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Людей, которые едут отдыхать в Палангу, блокпосты встречают с минувшей среды. Ежедневно нескольким десяткам смельчаков приходится возвращаться восвояси, за выходные на курорт не впустили 187 машин. За три дня во всем Клайпедском округе полиция проверила 59 314 автомобилей.
Palanga šeštadienį
Palanga šeštadienį
© Mindaugas Milinis

Не все мирно разворачивались и уезжали, поэтому полицейские составили 24 протокола.

Штрафы получили и те, кто забыл о правилах пребывания в общественных местах - полиция застала вместе четырех человек, которые не являются членами одной семьи.

Полиция напомнила, что у нее нет цели наказывать людей, но если не удается договориться по-хорошему – штраф неизбежен.

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Кроме того, было решено патрулировать на взморье активнее, чем в других местах Литвы и проверять людей даже в городе. Лидер тут – Паланга: посты появились с 16 декабря и будут стоять до Нового года.

"Во всем Клайпедском округе патрулирует полиция, оборудованы временные посты. В Паланге приезжающих проверяют с 16 декабря, контроль не прекращается по сей день", – сказала представитель полиции Андромеда Грауслене.

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