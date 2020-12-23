Не все мирно разворачивались и уезжали, поэтому полицейские составили 24 протокола.

Штрафы получили и те, кто забыл о правилах пребывания в общественных местах - полиция застала вместе четырех человек, которые не являются членами одной семьи.

Полиция напомнила, что у нее нет цели наказывать людей, но если не удается договориться по-хорошему – штраф неизбежен.

Кроме того, было решено патрулировать на взморье активнее, чем в других местах Литвы и проверять людей даже в городе. Лидер тут – Паланга: посты появились с 16 декабря и будут стоять до Нового года.

"Во всем Клайпедском округе патрулирует полиция, оборудованы временные посты. В Паланге приезжающих проверяют с 16 декабря, контроль не прекращается по сей день", – сказала представитель полиции Андромеда Грауслене.