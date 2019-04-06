Оживление в курортном городе чувствуется с самого утра. И несмотря на то, что в выходные в Паланге всегда бывает больше людей, чем в обычные дни, 6 апреля особенно чувствовалось весеннее настроение.

Прохожие, встреченные на ул. Й.Басанавичуса, приехали на курорт кто вдвоем, кто семьей. Немало людей открыло велосипедный сезон, другие облюбовали кафе (некоторые кафе уже выставили столики на улице), были и те, кто изучал ассортимент торговых прилавков.

Однако больше всего людей собралось у пирса. Некоторые уже успели босиком войти в воду, а один из отдыхающих загорал - был в одних шортах.

Очевидно одно - начало летнего сезона на литовском взморье не за горами.