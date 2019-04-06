Оживление в курортном городе чувствуется с самого утра. И несмотря на то, что в выходные в Паланге всегда бывает больше людей, чем в обычные дни, 6 апреля особенно чувствовалось весеннее настроение.
Прохожие, встреченные на ул. Й.Басанавичуса, приехали на курорт кто вдвоем, кто семьей. Немало людей открыло велосипедный сезон, другие облюбовали кафе (некоторые кафе уже выставили столики на улице), были и те, кто изучал ассортимент торговых прилавков.
Однако больше всего людей собралось у пирса. Некоторые уже успели босиком войти в воду, а один из отдыхающих загорал - был в одних шортах.
Очевидно одно - начало летнего сезона на литовском взморье не за горами.
Паланга в предвкушении начала сезона: в солнечные выходные жители приехали на взморье (3)
Кажется , весна смело идет по Литве : всю неделю погода...
Вильнюсцы оценили цены на аренду электросамокатов: идея хорошая, но выгоднее купить свой (14)
После того как в Вильнюсе популярностью стали...
На следующей неделе на Зеленом мосту появятся новые инсталляции (46)
С 8 апреля на столичном Зеленом мосту появятся новые...
Часть родителей не знает о такой возможности: когда ребенок может пользоваться собственной банковской картой? (1)
Когда ребенок идет в 1 класс, у многих родителей...
Путешественник и фотограф запечатлел 10 самых красивых мест в Литве (12)
Путешественник и фотограф Витаутас Кандротас...
TOP новостей
С этого года в Литве ввели новые правила: порядок утилизации старой резины стал яснее (20)
С 1 апреля 2019 года литовские водители могут менять...
Вильнюсцы оценили цены на аренду электросамокатов: идея хорошая, но выгоднее купить свой (14)
После того как в Вильнюсе популярностью стали...
На следующей неделе на Зеленом мосту появятся новые инсталляции (46)
С 8 апреля на столичном Зеленом мосту появятся новые...
Один визит к нотариусу стоил месячной зарплаты: пора пересматривать расценки? (92)
Литовские нотариусы утверждают, что их зарплаты одни из...
Паланга в предвкушении начала сезона: в солнечные выходные жители приехали на взморье (3)
Кажется , весна смело идет по Литве : всю неделю погода...