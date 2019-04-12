В конкурсе победу одержали архитектор Герда Антанайтите и художник-скульптор Ромас Климавичюс, предложившие почтить память Повилайтиса, разместив его подпись на фасаде Палангского концертного зала.
"Были впечатляющие работы. Мне принять участие предложил Ромас Климаускас. Когда мы думали над идеей, Ромас показал оригинальную подпись исполнителя. Поскольку автограф неотделим от исполнителей, люди часто просят у них подпись, мы решили увековечить его. А концертный зал выбрали потому, что Повилайтис много лет выступал на Летней эстраде, большую часть себя отдал именно там", – сказала DELFI Антанайтите.
Работы должны завершиться в мае, этим летом в Паланге уже можно будет увидеть результат.
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