Самоуправление литовского приморского города Паланги стремится восстановить государственный морской порт в Швянтойи и приспособить его для рыбаков, сообщила газета Lietuvos rytas.
Šventosios beždžionių tiltas
© DELFI / Erikas Skardžius

По подсчетам курортной мэрии, для намеченных работ потребуется почти 2,2 млн. евро. Из этой суммы на строительные работы пришлось бы 1,77 млн. евро, а за 355 тыс. евро было бы приобретено необходимое оборудование для подъема судов и улова, ангар для ремонта судов, а также канал для углубления порта.

Основную часть денег – 1,7 млн. евро планируется получить за счет средств выделенных министерству сельского хозяйства Евросоюзом.

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