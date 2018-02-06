По подсчетам курортной мэрии, для намеченных работ потребуется почти 2,2 млн. евро. Из этой суммы на строительные работы пришлось бы 1,77 млн. евро, а за 355 тыс. евро было бы приобретено необходимое оборудование для подъема судов и улова, ангар для ремонта судов, а также канал для углубления порта.

Основную часть денег – 1,7 млн. евро планируется получить за счет средств выделенных министерству сельского хозяйства Евросоюзом.