Так я думала два года назад, когда пришлось ехать работать в Палангу. Нет, не официанткой – я ехала писать новости с курорта, как я тогда думала, с самого ужасного литовского курорта.

Но работа есть работа. Надо – еду, а в мыслях - романтический образ Ниды. Именно туда я обычно ездила, в обход Паланги с ее бабушками и молодежью в трениках.

До этого я бывала в Паланге ребенком, с родителями, помнила ул. Й.Басанавичпса с громкой музыкой.

Когда я ехала туда, думала, что там все по-прежнему, поэтому первые впечатления принимала с осторожностью. Думала, "если сейчас не вижу перед собой леопардовых туфель, треников, это не значит, что они не появятся из-за угла".

Но через три недели я поняла, что там все изменилось. Эти леопардовых туфель и треников там уже нет.

В этом году я еще раз убедилась в этом.

То же самое говорят и местные. Для молодежи в трениках и эмигратов, возвращающихся в Литву с заработанными тяжким трудом деньгами, Паланга - уже не то. Ведь, вернувшись на фабрику, не похвастаешь, что провел отпуск на ул. Й.Басанавичаус, полупьяный прыгал в море, потом подцепил девку, обменялся с ней номерами телефонов, проплатил всем друзьям шаурму (ведь заработок хороший), тут привязалась неясная компания, подрался, но все было хорошо, от ментов сбежать успел.

Уже не первый год на пляже не слышны крики "горячие чебуреки, холодное пиво".

На Йонинес в Паланге произошла только одна драка. И та несерьезная. И та почти в 4.30 ч. И даже не на ул. Й.Басанавичюса. В Бермудском треугольнике (так местные называют перекресток у Laukinių Vakarų Salūnas).

Молодежь в трениках уехала в Турцию.

Ей здесь уже не интересно. Даже Laukinių Vakarų Salūnas меняется. Сейчас это название спрятано под большой светящейся надписью PUB.

Паланга - это хорошо. На поляне культуры I love Palanga я снова увидела те же улыбки, которые видела 2 года назад. Пойдите туда и передайте привет. А если чего-то не находите, спросите. Гарантирую, вам ответят.

Сходите поесть в Šilelis. Только не заказывайте все подряд, как ненормальные, поскольку порции там огромные. Зайдите за мидиями в A-Petit. А если вам не лень 15 минут пройтись – до Oldman на берегу моря. Хорошо и в Kablys, и в легендарном Ramybė и в Rąžė. Последняя - для тех, кому ночью хочется веселья, а в Exit идти не хочется, это днем для тех, кому хочется сытно поесть.

Сходите еще куда-нибудь. Это не все места, которые стоят внимания. Говорят, неплохо и в Vėsuma.

Я ходила и радовалась. В течение 3 дней я чаще слышала на ул. Й.Басанавичюса английскую, чем русскую речь.

В Палангу приехали гости из Калифорнии и Южной Каролины (я спросила, откуда они).

Да, в Паланге все еще поет Виталия Катунските. А как без нее? Это то же самое, что снести гору Гедиминаса и построить на ее месте торговый центр, то же самое, что убрать из меню литовского ресторана цеппелины и включить в него восточное блюдо, то же самое, что в пасхальное утро катать не крашенки, а шоколадные яйца. Традиции не умирают и не могут умереть.

Да, на ул. Й.Басанавичаус все еще есть Cepeliniškės, где утром можно купить щи за 1 евро. Но когда видишь пустое кафе, понимаешь, что публика не та и предложение не для нее.

Да, большая часть кафе на ул. Й.Басанавичаус все еще вызывает ужас, но я принимаю это как остатки прежней Паланги, которые понемногу исчезнут. Ведь если на лице появляется прыщ, за ночь он не пропадает.

Вы скажете, в Ниде красивее, уютнее и спокойнее? Скажете, там золотые дюны, катания на яхтах и т.д.? А когда вы в последний раз были в парке Бирутес в Паланге?

А вы пробовали хоть раз приехать в Палангу и не ходить на ул. Й.Басанавичаус? Нет? Так рекомендую.

Местные говорят, что Паланга понемногу меняется. И люди лучше, и ночи спокойнее, и места красивее. "Тусовки уже не такие, как 15 лет назад. Вот тогда было, а сейчас, – замолкает житель Паланги. – Нет, ничего интересного не происходит. Даже у salūnas никто не дрался, да и какие сейчас драки. 15 лет назад были банды, компании, а сейчас - ничего".

Местные говорят, что еще через 15 лет Палангу будет не узнать. Не осталось ни бабушек, ни чебуреков, ни молодежи в трениках. И на это ушло всего несколько лет, а ведь казалось, что ничто не изменитсяis.

На Йонинес на улицах Паланги полиция не патрулировала. Это о многом говорит.

Итак, привет, новая Паланга.

Хорошо подумайте, когда будете переправляться на пароме в Ниду, может все-таки стоило в этом году отдохнуть в Паланге.