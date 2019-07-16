– Как этим летом живет Паланга и палангские предприниматели?

– Честно говоря, Паланга в этом году живет радостью с самой ранней весны. Сезон каждый год начинается раньше, чем календарное лето, мы довольны этим. Сейчас прогноз погоды нас немного напугал, все это сказалось на гостиницах, чуть меньше на ресторанах, но как только появляется солнце, поступают звонки, люди бронируют номера.

– Жители Литвы не планируют отпуск? Если погода хорошая, просто собирают вещи и едут в Палангу или в другой город на море?

– Жители Литвы планируют свой отпуск в последнюю неделю. Если иностранцы делают все заранее, то литовцы поступают иначе. Они все оставляют на последний день.

– Палангские туристы приезжают на выходные или на неделю?

– Палангские туристы приезжают не на неделю, согласно статистике, они приезжают на два дня.

– Что любят эти туристы?

– В последнее время их потребности меняются. Если раньше люди больше развлекались, то сейчас им хочется отдыха, оздоровительных процедур, хочется побыть на воздухе. Кроме того, они желают посетить культурное мероприятие.

– Предприниматели жалуются на нехватку работников. Так ли это?

– Работников достаточно, конечно, некоторые привозят их из-за границы, но большинство все же - жители Литвы. Был интерес со стороны молодежи.

– Легко ли трудоустроить несовершеннолетних и иностранцев?

– Гостиницы, нанимающие иностранцев, обычно устраивали их горничными. Они хотели попробовать, дешевле ли это, но все – дело успеха. Одним повезло, другие сказали, что больше этим заниматься не будут. Что касается несовершеннолетних, их нанять сложно, сложно сочетать их графики, приоритет – совершеннолетние.

– Нужен ли опыт работы?

– Знаете, опыт - это плюс, хотя все зависит от места. Если официанта обучают всего несколько дней, то на администратора требуется больше времени, он должен работать с программами.

– Сколько можно заработать летом?

– Наверное, не секрет, что в сезон зарплаты в Паланге выше. Зарплаты горничных составляют 500-650 евро "на руки". Все зависит от нагрузки, гостиницы.

– А официанта?

– Все зависит от места и от того, сколько часов работаете. А также от чаевых. Без чаевых это 500-700 евро.

– Поступают ли к вам жалобы?

– Мы формально жалобы не получаем, но бывают разные разговоры. Работники часто обсуждают зарплату между собой, обсуждают условия работы. Наш бизнес вынужден повышать зарплаты каждый год.

– Сколько в среднем в сезон стоит комната?

– Все зависит от гостиницы или места, где вы остановитесь. В среднем в 3-звездочной гостинице номер стоит от 80 евро в сутки с завтраком. Речь идет о двухместном номере со всеми удобствами.

– Почему на въезде в Палангу нет бабушек?

– Они стали разумными, пользуются виртуальными системами. Имидж Паланги меняется. Поколение поклонников Паланги стало моложе. Стало больше фестивалей, развлечений, даже в выходные приезжает больше молодежи.