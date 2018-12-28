Паланга готовится к праздникам: новогодняя ночь – около 100 евро

Паланга готовится к наплыву отдыхающих. Некоторые бронировали места уже в начале декабря, другие делают это в последние дни уходящего года.
"Сейчас гостиницы на заполнены на 80%, некоторые – на 90%. С вечера в четверг уже снова оживилась продажа. <...> Мы верим, что все места будут заняты", – сказала президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Инга Валайтене.
Наибольшей популярностью пользуются в этот период двухместные номера, их стоимость - около 100 евро. Постояльцы могут выбирать вариант с программой или без нее.
В течение всего месяца и до 6 января в Паланге проходит множество мероприятий. Их будет немало и в Новогоднюю ночь.
"Гости Паланги могут выбирать то, что им больше по душе - от классической до поп-музыки, есть различные образовательные программы", – сказала глава Палангского туристического центра Раса Кмитене.
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