Паланга готовится к праздникам: новогодняя ночь – около 100 евро

Сразу после Рождества палангские предприниматели стали получать заказы на Новый год. Номера в гостиницах бронируют не только жители Литвы, но и иностранцы. Курорт активно готовится к празднику, влечет обилием разнообразных мероприятий, пишет lrt.lt.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Паланга готовится к наплыву отдыхающих. Некоторые бронировали места уже в начале декабря, другие делают это в последние дни уходящего года.

"Сейчас гостиницы на заполнены на 80%, некоторые – на 90%. С вечера в четверг уже снова оживилась продажа. <...> Мы верим, что все места будут заняты", – сказала президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Инга Валайтене.

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Наибольшей популярностью пользуются в этот период двухместные номера, их стоимость - около 100 евро. Постояльцы могут выбирать вариант с программой или без нее.

В течение всего месяца и до 6 января в Паланге проходит множество мероприятий. Их будет немало и в Новогоднюю ночь.

"Гости Паланги могут выбирать то, что им больше по душе - от классической до поп-музыки, есть различные образовательные программы", – сказала глава Палангского туристического центра Раса Кмитене.

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