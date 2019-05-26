Паксас: результат выборов не прогнозируем

Перед тем как начать отвечать на вопросы журналистов, он попросил супругу подойти к нему ближе.

Паксас не пожелал сказать, за кого он отдал свой голос, сказал лишь, что голосовал "за лучшего".

На вопрос, по каким критериям выбирал, Паксас ответил, что выбирать было не сложно.

"Надо, чтобы любил свой край, людей, чтобы ответственно относился к работе, чтобы мирил людей, а не вносил разлад, чтобы независимо общался с представителями других стран, неважно с запада они, с севера, с юга или еще откуда-то. Чтобы те грохочущие танки не были решающим фактором при принятии решения, чтобы политика, дипломатия при решении конфликтов шли впереди, а только потом - военная мощь. Чтобы Литва не тратила так много денег на вооружение", – сказал Паксас.

На вопрос, сколько мандатов, по его мнению, получит его комитет на выборах в ЕП, Паксас ответить не смог. Он сказал, что это непрогнозируемые выборы, что доказывают и неточные прогнозы астрологов.

"Трудно сказать, как-то в этом году выборы непрогнозируемые и многие, гадающие по звездам, не попадают, не угадывают. Трудно сказать, я бы хотел, чтобы были два места (в ЕП – DELFI), если будет одно - тоже хорошо", – сказал он.

За президентский пост во втором туре выборов борются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член сейма Ингрида Шимонитев и экономист, независимый кандидат Гитанас Науседа.

Одновременно в воскресенье проходят и выборы в Европарламент. В выборах в Европарламент (ЕП) участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами. В целом Литва выберет 11 европарламентариев.