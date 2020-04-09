Специалист Каунасского муниципалитета Сандра Капелёрене, увидев в фейсбуке фото сухого пайка, полученного в одной школе, была неприятно удивлена.
"Я поняла, что все, что было сделано в школах до карантина, было напрасно. Пока за тобой наблюдают, тебя проверяют, ты выполняешь требования, а когда этого нет, школы устанавливают свои правила. Детям в паек кладут сахар, майонез, подсолнечное масло, копченую колбасу, сливочное масло, простые макароны, крупу, сосиски, сыр, сок, сухие шоколадные завтраки, в которых сахара 16г/ 100 г, кетчуп и т.д. Это дают школьникам. Сколько времени они будут есть майонез и масло?" – вопрошала специалист.
В законе о предоставлении бесплатного питания указано, что его предоставляет школа на протяжении всего учебного года.
Специалист отдела образования Эурика Станкявичене распространила сообщение для руководства каунасских школ, в нем она отметила, что необходимо учитывать при организации питания детей: "Прошу передать организации, которая обеспечивает питание, что сухие пайки должны составлять с учетом целевой группы. Прошу не класть в паек майонез, сухие завтраки или жиры. Рекомендую заменить их картошкой, морковкой, это может быть и замороженная продукция (например, курятина)".
На полученные пайки жалуются и родители, говорят, не будут же дети есть майонез ложками.
Пресс-секретарь Соцмина Эгле Самошкайте сказала, что вопрос содержимого сухих пайков решает каждый муниципалитет отдельно.
"Обычно дают продукты, из которых можно что-то готовить, они не предназначены для того, чтобы все сразу было съедено: например, майонез или несколько килограммов творога. С пожеланиям надо обращаться к администрации школы или в муниципалитет", - сказала собеседница.
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