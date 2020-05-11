Пациенты в Литве получат японское лекарство от коронавируса

"Литва официально включается в клинические испытания созданного японскими учеными лекарства Avigan. Это лекарство смогут получить примерно 100 литовских пациентов", - сказал А. Верига на пресс-конференции в понедельник.

Министерство указывает, что ожидается, что это новое лекарство поможет справиться с коронавируской инфекцией и остановить ее распространение.

По словам министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, посольство Литвы в Японии с конца марта вело интенсивные дипломатические переговоры и теперь все дипломатические вопросы решены. Около 80 стран просят предоставить им лекарство и изъявляют желание участвовать в его испытаниях.

Министр назвал это еще одним примером особых связей между Литвой и Японией.

Экспериментальные исследования в Литве будут проводить медики лечебных учреждений страны.

Avigan был создан японской фармацевтической компанией Fujifilm Toyama Chemicals как лекарство от гриппа.