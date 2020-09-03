"Утро в Шешкинской поликлинике, в закрытом помещении находятся 40-60 человек, не у всех лица прикрыты", – писала женщина.

Delfi обратился за комментарием к представителю поликлиники. По данным администрации, им об этой ситуации известно.

"Это утро понедельника, у нас всегда в этот день с утра бывает много пациентов, так сложилось в течение многих лет, – указали в администрации. – Однако после того, как восстановили предоставление услуг в полном объеме, плановые услуги, увеличили количество консультаций, ежедневный поток вырос. Однако пациентам назначают конкретное время – это касается и анализов".

Поэтому у администрации есть одна просьба.

"Просим пациентов проявить сознательность: на сайте поликлиники, в фейсбуке, в объявлениях у входа мы просим приходить не раньше, чем за 10–15 минут до визита или анализа, чтобы можно было соблюдать необходимую дистанцию в 2 м, надевать маски", – писали представители поликлиники.

Однако, по их словам, это не помогает. Не помогает и система для регулирования очереди. Приходится привлекать персонал.

"Мы пытались объяснить это пациентке, которая сделала фото и разместила его на странице поликлиники в фейсбуке. Жаль, но она нас не услышала", – сказано в ответе.

С учетом сложившейся ситуации поликлиника увеличила время работы, лаборатории – пациенты могут сдавать анализы с 6.30 до 20.00 ч.

"Мы продолжаем совершенствовать систему регулирования очереди: это будет связано с регистрацией, чтобы не могли пройти те, кто не зарегистрировался или пришел не в свое время", – сказано в письме.