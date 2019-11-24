Пока таких ограничений нет.
Комитет по бюджету и финансам и правительство предлагают Сейму запретить выплату призов лицам, не достигшим 16 лет.
Поправки к Закону о лотереях будут обсуждаться депутатами на следующей неделе. В случае одобрения этот запрет вступит в силу в мае 2020 года.
Предлагаемые изменения также требуют, чтобы организаторы лотереи и продавцы билетов гарантировали, что призы не выплачиваются лицам, не достигшим 16-летнего возраста, - необходимо будет попросить предъявить документ, подтверждающий возраст, до осуществления денежных выплат.
Пункты продажи лотерейных билетов должны быть помечены табличкой, на которой указан запрет выплаты выигрыша лицам младше 16 лет. Если лотерейные билеты продаются через Интернет или по телефону, необходимо также сообщить об этом запрете.
Среди прочего, Комитет по бюджету и финансам отклонил предложения Андрюса Палёниса и Рамунаса Карбаускиса о запрете покупки несовершеннолетними лотерейных билетов.
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