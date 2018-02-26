"Несмотря на быстрый номинальный рост зарплат, все еще немалую часть этого роста "съедает" инфляция. Реальный рост зарплат после вычета инфляции в прошлом году составил 4%", - сказала старший аналитик банка Luminor Индре Гените-Пикчене.

С этим согласен и аналитик банка SEB Тадас Повилаускас.

"Несмотря на то, что средняя зарплата в Литве за год увеличилась на 8,2% - это самый большой рост с 2008 года - реальная зарплата после вычета налогов и инфляции увеличилась на 5,5%, этот рост меньше, чем в 2016 году", - сказал Повилаускас.

Он также прибавил, что в последнем квартале 2017 года (как и в третьем) минимальная зарплата не влияла на рост средней зарплаты в стране, поскольку она не менялась.

Зарплаты, по словам аналитика, увеличились из-за нехватки работников и более благоприятного экономического положения.

Между тем зарплата брутто за год увеличилась на 7,5%. Такого роста Гените-Пикчене в этом году не прогнозирует.

"После прошлогоднего скачка, в этом году темпы роста немного замедлятся. Но, по сравнению с другими странами еврозоны, он все равно будет быстрым, по нашим прогнозам, он должен составить около 6%", - сказала аналитик.

По ее словам, в этом году зарплаты по-прежнему будут расти из-за роста минимальной зарплаты, и продолжения воздействия на рынок труда циклического восстановления рынка труда.

Гените-Пикчене заметила, что постоянный рост зарплат является вызовом для компаний, но он поддерживает оптимизм потребителей и побуждает внутреннее потребление. А в некоторых сферах он может способствовать возвращению эмигрантов.

Повилаускас заметил, что в минувшем квартале быстрее всего росли зарплаты в сфере информационных технологий, торговли, компаниях, занимающихся профессиональной и научной деятельностью.

"Сохраняется тенденция роста зарплат в тех сферах, где они и без того большие, а это показывает, что в Литве не хватает высококвалифицированных работников и компании готовы платить за них все больше", - заметил аналитик.

По его словам, в гостиничной сфере и сфере транспорта зарплаты все еще зависят от минимальной. Если минимум не меняется, то и зарплаты в этом секторе растут медленно, несмотря на жалобы на нехватку работников.

Аналитик отметил, что до сих пор беспокоит то, что в частном секторе в 2017 году зарплаты быстрее росли в частном секторе, чем в государственном. А по этой причине сложно привлечь компетентных людей на госслужбу.

По прогнозу банка SEB, средняя зарплата в этом году увеличится на 7%, однако с учетом инфляции реальный рост будет меньше.