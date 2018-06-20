В среду без осадков, небольшая облачность, будет тепло, однако ветрено. В Каунасе и Вильнюсе ночью 14, днем 24 градуса тепла. В Шяуляй ночью около 13, днем 22 градуса тепла. На взморье 15, днем 19 градусов тепла.

В четверг ожидается жаркая погода, местами воздух прогреется до 30 градусов. Во второй половине дня на западе появятся дождевые облака. Вероятно, местами пройдут сильные дожди с грозами. В Вильнюсе и Каунасе большую часть дня будет спокойно, дождь пойдет лишь вечером. Ночью 15, днем около 28–29 градусов тепла. В Шяуляй ночь будет спокойной и ясно, будет 14 градусов тепла. После обеда придут дождевые облака, воздух прогреется до 25 градусов. Сначала осадки начнутся на взморье, будет ветрено. Ночью 16, днем 20 градусов тепла.

В пятницу похолодает. Ночью будет идти дождь. Днем ожидается переменная облачность, кратковременные дожди. В Вильнюсе и Каунасе дождь с грозой. Ночью 12, днем до 19 градусов. В Шяуляй переменная облачность, кратковременный дождь. Ночью 11, днем 17 градусов тепла. На взморье 14–16 градусов тепла, облачно с прояснениями, дождь.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные будет прохладно, дождливо, значит, на Ивана Купалы, вероятно, будет идти дождь.