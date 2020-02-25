Ожидается переменчивая погода: будет идти мокрый снег с дождем

Осадки ожидаются на всей территории Литвы: снег и мокрый снег, переходящий в дождь. Будет дуть сильный юго-восточный ветер, на западе после обеда он уже будет юго-западным. Температура днем поднимется до 1-6 градусов тепла. Теплее всего будет на юго-западе, прохладнее – на севере и на востоке страны.
В ночь на среду будет облачно с прояснениями, во многих районах ожидаются осадки – дождь, мокрый снег, местами снег. Температура составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, местами возможен гололед.
В среду днем будет облачно с прояснениями, небольшие осадки возможны лишь местами, в основном на западе страны. Усилится южный, юго-западный ветер, за западе страны он составит 15-17 м/с. В полдень будет 3-7 градусов тепла.
В четверг осадки возможны во многих районах, в основном мокрый снег. Ночью будет около 0, днем 1-5 градусов тепла. Ветер успокоится.
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