Ожидается переменчивая погода: будет идти мокрый снег с дождем

Осадки ожидаются на всей территории Литвы: снег и мокрый снег, переходящий в дождь. Будет дуть сильный юго-восточный ветер, на западе после обеда он уже будет юго-западным. Температура днем поднимется до 1-6 градусов тепла. Теплее всего будет на юго-западе, прохладнее – на севере и на востоке страны.

В ночь на среду будет облачно с прояснениями, во многих районах ожидаются осадки – дождь, мокрый снег, местами снег. Температура составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, местами возможен гололед.

В среду днем будет облачно с прояснениями, небольшие осадки возможны лишь местами, в основном на западе страны. Усилится южный, юго-западный ветер, за западе страны он составит 15-17 м/с. В полдень будет 3-7 градусов тепла.

В четверг осадки возможны во многих районах, в основном мокрый снег. Ночью будет около 0, днем 1-5 градусов тепла. Ветер успокоится.